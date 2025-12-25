धर्मगढ़ में ग्रामीणों की अनूठी पहल: अपने खर्चे से बनाई गौशाला



धर्मगढ़ में ग्रामीणों ने गोवंश संरक्षण को लेकर एक मिसाल कायम की है। गांव के लोगों ने आपसी सहयोग और स्वयं के व्यय से एक विशाल गौशाला का निर्माण कर लगभग 450 से 500 लावारिस गोवंश को सुरक्षित आश्रय प्रदान किया है। इस पहल से न केवल गोवंश को संरक्षण मिला है, बल्कि किसानों को भी बड़ी राहत मिली है। ग्रामीणों ने अपनी निजी भूमि पर गोशाला का निर्माण किया है। इसके चारों ओर करीब दो से ढाई लाख रुपए की लागत से जालीदार तार फेंसिंग कराई गई है, ताकि गोवंश सुरक्षित रह सके। इतना ही नहीं, गायों के लिए करब, भूसा और चारे की व्यवस्था भी ग्रामीणों द्वारा स्वयं के खर्च पर की जा रही है।