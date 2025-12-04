ऑफिस में गायब मिले ‘साहब’ और 11 कर्मचारी, अचानक पहुंचे थे CEO जिला पंचायत

(Photo Source - Patrika)
MP News: एमपी के मुरैना जिले में सीईओ जिला पंचायत मुरैना कमलेश कुमार भार्गव ने डाइट मुरैना एवं जिला शिक्षा अधिकारी मुरैना के कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान डीईओ, एडीपीसी, आईटीसेल प्रभारी सहित 11 कर्मचारी और डाइट में एक कर्मचारी अनुपस्थिति मिला। जिप सीईओ कमलेश भार्गव का कहना हैं कि निरीक्षण का उद्देश्य कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति, कार्य अनुशासन तथा शासकीय दायित्वों के निर्वहन की स्थिति का जायजा लेना था।
अनुपस्थित पाए गए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस तत्काल जारी किए गए है। भार्गव ने स्पष्ट किया कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही या अनुशासनहीनता पुन पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर प्रशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आधा दर्जन से अधिक कर्मचारी ऐसे हैं जो नियम के विरुद्ध स्कूलों से कार्यालय में अटैच किए गए हैं। उनका रजिस्टर भी अलग से बनाया गया है। सीईओ के निरीक्षण के समय अटैच कर्मचारियों का रजिस्टर छुपा दिया गया। क्योंकि अधिकांश अटैच कर्मचारी कार्यालय आते ही नहीं हैं। उन्होंने अटैचमेंट भी इसलिए कराया है कि स्कूल नहीं जाना पड़ा।
निरीक्षण में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कई अधिकारी एवं कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। इनमें जिला शिक्षा अधिकारी एस के सक्सेना, महेश मावई (एडीपीसी), जितेन्द्र ङ्क्षसह परमार योजना अधिकारी, हाकिम सिंह पचौरिया, राजवीर कश्यप कार्यालय सहायक, विजेन्द्र सिंह तोमर प्रभारी आईटी सेल, विजय प्रताप सिंह तोमर सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक ग्रेड-3 सुनील कुमार शर्मा, विनोद शर्मा, पान सिंह, राजेश शर्मा एवं भानू पचौरी हैं।
इसी क्रम में कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट), मुरैना के निरीक्षण के दौरान सुशील कुमार कुलश्रेष्ठ गणक भी ड्यूटी के समय गैर हाजिर थे। निरीक्षण के समय सहायक संचालक वर्षा कोली के रजिस्टर में तीन दिन से हस्ताक्षर नहीं मिले।
बड़ी खबरेंView All
मुरैना
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग