ऑफिस में गायब मिले ‘साहब’ और 11 कर्मचारी, अचानक पहुंचे थे CEO जिला पंचायत

MP News: एमपी के मुरैना जिले में सीईओ जिला पंचायत मुरैना कमलेश कुमार भार्गव ने डाइट मुरैना एवं जिला शिक्षा अधिकारी मुरैना के कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान डीईओ, एडीपीसी, आईटीसेल प्रभारी सहित 11 कर्मचारी और डाइट में एक कर्मचारी अनुपस्थिति मिला। जिप सीईओ कमलेश भार्गव का कहना हैं कि निरीक्षण का उद्देश्य कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति, कार्य अनुशासन तथा शासकीय दायित्वों के निर्वहन की स्थिति का जायजा लेना था।