Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धार

एमपी में सुबह-सुबह 10 हजार की रिश्वत लेते पकड़ाया बाबू, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

MP News: बीआरडी कार्यालय कर बाबू को 10 हजार की रिध्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है...

less than 1 minute read
Google source verification

धार

image

Astha Awasthi

Dec 03, 2025

(Photo Source- Patrika)

(Photo Source- Patrika)

MP News: मध्यप्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त मुहिम चल रही है। धार जिले के सरकारी विभागों में भस्टाचार के मामले लगातार सामने आ रहे। इसमें लोकायुक्त पुलिस के करवाई के साथ भ्रष्ट अधिकारियों के चेहरे बेनकाब हो रहे है। जानकारी के मुताबिक बुधवार क डही बीआरडी कार्यालय कर बाबू को 10 हजार की रिध्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है।

आरोपित यह रकम सेवानिवृत्त चपरासी के पेंशन प्रकरण और एनपीएस कटौती राशि आहरित करने के एवज में मांग रहा था। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई के निर्देशों के तहत पुलिस महानिदेशक लोकायुक्त योगेश देशमुख और उप पुलिस महानिरीक्षक मनोज कुमार सिंह के मार्गदर्शन में लोकायुक्त इंदौर इकाई ने बुधवार को महत्वपूर्ण ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया।

मिली थी जानकारी

डही निवासी आवेदक रणजीत वामनिया ने शिकायत की थी कि शिक्षा विभाग, डही के सहायक ग्रेड-3 व लेखा शाखा प्रभारी दिनेश भिड़े उनके पिता के पेंशन प्रकरण तैयार करने और एनपीएस कटौती राशि आहरित करने के बदले 10,000 रुपये रिश्वत मांग रहे हैं।

बताया जा रहा है कि आवेदक के पिता कुवंरसिंह वामनिया सीएम राइज स्कूल डही में चपरासी के पद से 31 जुलाई 2025 को सेवानिवृत्त हुए थे। शिकायत मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक (लोकायुक्त) इंदौर राजेश सहाय के निर्देशन में 28 नवंबर को सत्यापन कराया गया, जिसमें आरोप सही पाया गया। इसके बाद बुधवार, 3 दिसंबर को ट्रैप की योजना बनाई गई।

कार्यवाही जारी है….

आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा-7, के अंतर्गत कार्यवाही जारी है। ट्रैप दल में निरीक्षक रेनू अग्रवाल, प्रधान आरक्षक प्रमोद यादव, आरक्षक पवन पटोरिया, सतीश यादव, मनीष माथुर और कृष्णा अहिरवार शामिल थे।

ये भी पढ़ें

48 घंटे का आंदोलन शुरु, भूखे रहकर ‘ट्रेन’ दौड़ा रहे हैं लोको पायलट
भोपाल
(Photo Source - Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Dec 2025 03:30 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dhar / एमपी में सुबह-सुबह 10 हजार की रिश्वत लेते पकड़ाया बाबू, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

धार

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भोजशाला में फिर भड़का विवाद! ASI की कार्रवाई से बढ़ा गुस्सा, जब्त की माता की पेंटिंग

Bhojshala Controversy ASI hindu protest Goddess Vagdevi painting mp news
धार

एमपी में रात 8 बजे खुला हाईवे, सरकार के आश्वासन के बाद 5 हजार किसानोें का धरना समाप्त

5000 farmers protest ends in Dhar at 8 pm
धार

एमपी में ’10 हजार’ की रिश्वत लेते रंगे हाथों धराया ‘SI’, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

mp news
धार

देश का चौथा लंबा ‘नेशनल हाईवे’ जाम, 4 जिलों के किसान धरने पर बैठे

agra-mumbai-national-highway
धार

Breaking: धार में किसानों का हल्ला बोल! स्कूलों की छुट्टी घोषित, MSP की मांग को लेकर किया ‘महाचक्काजाम’

dhar farmer protest blockade msp loan waive cow national mother demand mp news
धार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.