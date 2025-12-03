एमपी में सुबह-सुबह 10 हजार की रिश्वत लेते पकड़ाया बाबू, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

(Photo Source- Patrika)
MP News: मध्यप्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त मुहिम चल रही है। धार जिले के सरकारी विभागों में भस्टाचार के मामले लगातार सामने आ रहे। इसमें लोकायुक्त पुलिस के करवाई के साथ भ्रष्ट अधिकारियों के चेहरे बेनकाब हो रहे है। जानकारी के मुताबिक बुधवार क डही बीआरडी कार्यालय कर बाबू को 10 हजार की रिध्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है।
आरोपित यह रकम सेवानिवृत्त चपरासी के पेंशन प्रकरण और एनपीएस कटौती राशि आहरित करने के एवज में मांग रहा था। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई के निर्देशों के तहत पुलिस महानिदेशक लोकायुक्त योगेश देशमुख और उप पुलिस महानिरीक्षक मनोज कुमार सिंह के मार्गदर्शन में लोकायुक्त इंदौर इकाई ने बुधवार को महत्वपूर्ण ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया।
डही निवासी आवेदक रणजीत वामनिया ने शिकायत की थी कि शिक्षा विभाग, डही के सहायक ग्रेड-3 व लेखा शाखा प्रभारी दिनेश भिड़े उनके पिता के पेंशन प्रकरण तैयार करने और एनपीएस कटौती राशि आहरित करने के बदले 10,000 रुपये रिश्वत मांग रहे हैं।
बताया जा रहा है कि आवेदक के पिता कुवंरसिंह वामनिया सीएम राइज स्कूल डही में चपरासी के पद से 31 जुलाई 2025 को सेवानिवृत्त हुए थे। शिकायत मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक (लोकायुक्त) इंदौर राजेश सहाय के निर्देशन में 28 नवंबर को सत्यापन कराया गया, जिसमें आरोप सही पाया गया। इसके बाद बुधवार, 3 दिसंबर को ट्रैप की योजना बनाई गई।
आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा-7, के अंतर्गत कार्यवाही जारी है। ट्रैप दल में निरीक्षक रेनू अग्रवाल, प्रधान आरक्षक प्रमोद यादव, आरक्षक पवन पटोरिया, सतीश यादव, मनीष माथुर और कृष्णा अहिरवार शामिल थे।
