एमपी में सुबह-सुबह 10 हजार की रिश्वत लेते पकड़ाया बाबू, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त मुहिम चल रही है। धार जिले के सरकारी विभागों में भस्टाचार के मामले लगातार सामने आ रहे। इसमें लोकायुक्त पुलिस के करवाई के साथ भ्रष्ट अधिकारियों के चेहरे बेनकाब हो रहे है। जानकारी के मुताबिक बुधवार क डही बीआरडी कार्यालय कर बाबू को 10 हजार की रिध्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है।