एमपी के धार में पुलिस अधिकारी की मौत, होटल पहुंचे वरिष्ठ अफसर

Dhar- मध्यप्रदेश के धार में एक पुलिस अफसर इस हाल में मिले कि हर कोई हैरान रह गया। यहां की एक होटल में वे मृत पाए गए। टीआई करण सिंह रावत की धार की निजी होटल में मौत हो गई। एक वरिष्ठ अधिकारी की असामयिक मौत से विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों ने गहरा दुख जताया है। टीआई करणसिंह रावत के परिजनों को उनकी मौत की खबर दे दी गई है।पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
पता चला है कि टीआई करण सिंह के पिता का नाम मोहन सिंह रावत है। वे अलीराजपुर जिला के टंकी परिसर आम्बुआ के निवासी हैं। टीआई करण सिंह रावत खरगोन में पदस्थ थे। वे यहां किस काम से आए थे, इसके बारे में पता किया जा रहा है।
धार के पुलिस अधिकारियों के अनुसार टीआई करण सिंह रावत मोहन टॉकीज चौराहे पर स्थित निजी होटल में ठहरे थे। वे यहां 12 दिसम्बर से रुके हुए थे। टीआई करण सिंह रावत की होटल में मौत की खबर सुनकर पुलिस महकमे में शोक पसर गया। एसपी मयंक अवस्थी भी मौके पर पहुंचे। शहर पुलिस टीआई करण सिंह रावत की मौत की गहराई से जांच करने में जुटी हुई है। उनके परिवार को घटना की सूचना दे दी गई है।
दिवंगत टीआई करणसिंह रावत करीब 51 साल के थे। विभागीय कर्मचारियों के अनुसार उनका जन्म 14 अगस्त 1974 को हुआ था। टीआई करणसिंह रावत पुलिस विभाग के बेहद सक्रिय अधिकारियों में गिने जाते थे।
