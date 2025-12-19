एमपी के धार में पुलिस अधिकारी की मौत, होटल पहुंचे वरिष्ठ अफसर

धार के पुलिस अधिकारियों के अनुसार टीआई करण सिंह रावत मोहन टॉकीज चौराहे पर स्थित निजी होटल में ठहरे थे। वे यहां 12 दिसम्बर से रुके हुए थे। टीआई करण सिंह रावत की होटल में मौत की खबर सुनकर पुलिस महकमे में शोक पसर गया। एसपी मयंक अवस्थी भी मौके पर पहुंचे। शहर पुलिस टीआई करण सिंह रावत की मौत की गहराई से जांच करने में जुटी हुई है। उनके परिवार को घटना की सूचना दे दी गई है।