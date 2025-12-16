B. Tech स्टूडेंट की दर्दनाक मौत, बंदर को बिस्किट खिलाते समय गहरी खाई में गिरकर हुआ ओझल

B Tech Student- मध्यप्रदेश में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बंदर को बिस्किट खिलाते समय पैर फिसलने से वह खाई में जा गिरा। खाई इतनी गहरी थी कि सुजल ओझल हो गया। तब युवक के साथियों ने पुलिस को सूचित किया और कड़ी मशक्कत के बाद उसे ढूंढा जा सका। युवक को कई घंटों के बाद खाई से निकाला गया और आखिरकार उसकी मौत हो गई। महू मंडलेश्वर मार्ग पर जाम घाट में यह हादसा हुआ। पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर मामले की तफ़्तीश भी की जा रही है।