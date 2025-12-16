B. Tech स्टूडेंट की दर्दनाक मौत, बंदर को बिस्किट खिलाते समय गहरी खाई में गिरकर हुआ ओझल

युवक सुजल कन्नौज
B Tech Student- मध्यप्रदेश में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बंदर को बिस्किट खिलाते समय पैर फिसलने से वह खाई में जा गिरा। खाई इतनी गहरी थी कि सुजल ओझल हो गया। तब युवक के साथियों ने पुलिस को सूचित किया और कड़ी मशक्कत के बाद उसे ढूंढा जा सका। युवक को कई घंटों के बाद खाई से निकाला गया और आखिरकार उसकी मौत हो गई। महू मंडलेश्वर मार्ग पर जाम घाट में यह हादसा हुआ। पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर मामले की तफ़्तीश भी की जा रही है।
प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जाम गेट पर एक बीटेक स्टूडेंट की खाई में गिरने से मौत हो गई। कुक्षी निवासी 26 साल का सुजल कन्नौज अपने दोस्तों विजय मुजाल्दा, मंसाराम सोलंकी और लोकेश के साथ यहां घूमने आया था। वह बंदरों को बिस्किट खिला रहा था तभी पैर फिसलने से करीब 500 मीटर नीचे जा गिरा। मंगलवार सुबह करीब 7 बजे यह दुर्घटना घटी।
हादसे के करीब 3 घंटे बाद मंडलेश्वर पुलिस टीम ने खाई में उतरकर सुजल की तलाश शुरु की। वह मिला तो लेकिन बुरी तरह घायल हो चुका था। तब सुजल की सांसे चल रही थीं। उसे कंबल में लपेटकर ऊपर लाया गया और वहां खड़ी एंबुलेंस से तुरंत मंडलेश्वर अस्पताल भेजा गया। हालांकि रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। अस्पताल में डॉक्टरों ने सुजल को मृत घोषित कर दिया।
मंडेलश्वर थाने के प्रधान आरक्षक संजय यादव के अनुसार सुजल कन्नौज अपने तीन दोस्तों के साथ थार गाड़ी से सुबह करीब 4 बजे जामगेट के लिए निकला था। यहां दो दोस्त मैगी बनवाकर खाने लगे और सुजल बंदरों को बिस्किट खिलाने लगा। तभी वह हादसे का शिकार हो गया।
पुनर्वास गांव का रहने वाला सुजल कन्नौज बीटेक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। वह इंदौर में किराए से रहकर डीएवीवी में पढ़ाई कर रहा था। सुजल के परिवार में दो बहनें और एक बड़ा भाई भी है। हादसे के एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि बंदर को खिलाने के साथ ही शायद वह सेल्फी भी ले रहा था। अचानक वह खाई में गिर गया। खाई इतनी गहरी है कि वह तुरंत आंखों से ही ओझल हो गया।
