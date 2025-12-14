6 साल के मासूम के अपहरण से फैली सनसनी, बदमाशों पर घोषित हुआ 10 हजार का इनाम

Child Kidnapping Case :मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के सनावद थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले खंगवाड़ा गांव में एक 6 साल के मासूम बच्चे प्रदीप किराड़े के अपहरण का मामला सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि, जिस समय मासूम बच्चा अपने दोस्तों के साथ सड़क पर खेल रहा था। इसी दौरान बाइक सवार दो अज्ञात बदमाश पीछे से आए और बच्चे को जबरन उठाकर फरार हो गए।