तेंदुए को पकडऩे के लिए पिंजरे में रखा मुर्गा, दूसरा जानवर खा गया.. तेंदुआ अब भी पकड़ से दूर

खरगोन. जिला मुख्यालय से करीब 18 किमी दूर ग्राम छालपा व इसके आसपास के रहवासी उस समय चिंता से घिर गए जब उन्हें पता चला कि क्षेत्र में तेंदुए का मुवमेंट है। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। क्षेत्र में मिले पगमार्क ने भी क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी पर मुहर लगाई है। एक खेत में विभाग ने पिंजरा लगाया है, हालांकि अब तक तेंदुआ पकड़ से दूर है।

छालपा निवासी गोपाल पाटीदार ने बताया क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी चार-पांच माह से बनी हुई है। सबसे पहले यहां मजदूरी करने वाले मोतीराम ने दो शावकों के साथ तेंदुए को देखा था, मगर उसकी बात पर किसी ने भरोसा नहीं किया। दो दिन पूर्व अशोक पाटीदार के खेत में लगे अमरूद के बगीचे में मजदूरों सहित परिवार सदस्यों ने भी तेंदुए को देखा। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। टीम मौके पर पहुंची और सर्चिंग शुरू की।