‘मोनालिसा का हुआ ब्रेनवॉश, फरहान ‘बहन’ कहता था…’ CM से होगी शिकायत !

सनोज मिश्रा ने मोनालिसा के विवाह को साजिश करार दिया। उन्होंने कहा जो फरमान है उसने अपना परिचय छुपा कर रुद्राक्ष माला पहन मंदिरों मे जाकर मोनालिसा के पिता और मोना को धोके से एक्टिंग सिखाने के बहाने केरल ले जाया गया। वह मोनालिसा को बहन कहता था। केरल में साजिश रच विवाह का षड्यंत्र रचा है। वहीं योजना बद्ध तरीके से सनातन पर प्रहार किया है। एक भोलीभाली लड़की को जालसाझी का शिकार बनाया है। उसका ब्रेनवॉश किया गया है। मैंने इस मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात के लिए समय मांगा है।