मोनालिसा की शादी पर भड़के निर्देशक सनोज मिश्रा, बोले- ‘ये बगावत नहीं लव जिहाद है..’

डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने मोनालिसा के साथ एक फोटो शेयर करते हुए फरमान के साथ उनकी शादी को लेकर निराशा जाहिर की। मोनालिसा और फरमान की शादी को लव जिहाद का मामला तक बता दिया। मिश्रा ने पोस्ट में लिखा- 'ये बगावत नहीं लव जिहाद है और मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन भी। मोनालिसा एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन मैं डिप्रेशन में हूं क्योंकि एक गरीब जंगली इलाके में रहने वाली लड़की जो महाकुंभ में वायरल होने के बाद डर के भाग गई थी और महेश्वर चली गई थी मुझे उसकी गंगा जैसी पवित्रता अच्छी लगी। मैंने उसको प्रशिक्षण देकर अपनी फिल्म में अभिनेत्री बनाने का ऐलान किया और देश दुनिया ने भी स्वागत किया, लेकिन ये बात हमारे विरोधियों में वसीम रिजवी को पसंद नहीं आई और मुझे झूठे आरोप में जेल भेज दिया । उसका उद्देश्य था माननीय योगी आदित्यनाथ जी के महाआयोजन महाकुंभ को असफल करना।'