सिंगरौली में नाबालिग की हत्या के बाद तनाव, भीड़ ने वाहन फूंका, थाने के बाहर तोड़फोड़ और पथराव, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे

भीड़ द्वारा किया जा रहा प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसक हो गया। यहां भीड़ का गुस्सा पुलिस पर इस कदर बढ़ा कि, लोगों ने थाने के गेट पर तोड़फोड़ कर दी। यही नहीं, उग्र हुई भीड़ ने थाना परिसर में खड़े पुलिस सुरक्षा वाहन पर भी तोड़फोड़ कर दी। भीड़ ने थाने पर तैनात पुलिस टीम पर भी पथराव कर दिया। यही नहीं, पुलिसकर्मियों पर मिर्ची पाउडर तक फैंका गया। हालात नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, साथ ही लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ना पड़ा। जनकारी ये भी सामने आई है कि, प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों ने पेट्रोल बम तक फेंके हैं। इसके बाद रात करीब 10 बजे आक्रोशित भीड़ ने आरोपी पंकज गुप्ता के घर के बाहर खड़ी एक कार में आग लगा दी। फिलहाल, पुलिस उपद्रवियों को चिह्नित कर रही है। वहीं, दूसरी तरफ अबतक नाबालिग की हत्या के 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।