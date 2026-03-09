9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिंगरौली

सिर को पत्थर से कुचला, फिर बाइक से दबाया शरीर, शव देख मची सनसनी

MP News: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। एफएलएल और डॉग स्क्वायड की टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए।

2 min read
Google source verification

सिंगरौली

image

Akash Dewani

Mar 09, 2026

Head crushed with a stone body under the bike in sensational murder in singrauli mp news

Head crushed with a stone body in sensational murder (फोटो- Patrika.com)

MP News:सिंगरौली के सरई थाना क्षेत्र के रजनिया जंगल में एक युवक की निर्मम हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवक का शव उसकी बाइक के नीचे दबा हुआ मिला। आशंका जताई जा रही है कि अज्ञात हमलावरों ने युवक के सिर पर पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। एफएलएल और डॉग स्क्वायड की टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए।

जानकारी के अनुसार सीधी जिले के ग्राम खनतरा थाना मझौली निवासी अजय कुमार वैश्य शनिवार शाम सरई के गन्नई गांव अपने ससुराल जा रहा था। रास्ते में रजनिया जंगल के पास किसी अज्ञात लोगों ने उस पर हमला कर दिया। हमलावरों ने युवक के सिर पर पत्थर से वार किया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद शव को उसकी ही बाइक के नीचे दबा दिया गया। ताकि घटना को दुर्घटना जैसा दिखाया जा सके। रविवार सुबह जंगल से गुजर रहे लोगों ने युवक का शव देखा तो क्षेत्र में हड़कंप मच गया।

एक महीने पहले हुई थी शादी

ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक की पहचान खनतरा मझौली निवासी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक की शादी करीब एक माह पहले ही हुई थी और वह शनिवार को अपनी ससुराल गन्नई जा रहा था। अचानक हुई इस घटना से परिजनों में मातम छा गया है। परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।

पुलिस अधिकारीयों में मचा हड़कंप

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया। मौके पर एसडीओपी गायत्री तिवारी भी पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। उन्होंने पुलिस टीम के साथ पूरे इलाके का निरीक्षण किया तथा घटनास्थल से जुड़े अहम बिदुओं की जानकारी ली। एसडीओपी ने थाना प्रभारी और जांच टीम को मामले की गंभीरता से जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने जल्द आरोपियों तक पहुंचने के लिए जांच करने को कहा। एसडीओपी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लग रहा है। पुलिस आसपास के गांवों में भी पूछताछ कर रही है और संदिग्ध लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है।

घटनास्थल के आसपास कराई सर्चिग

पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और आसपास के क्षेत्र में सर्चिग भी कराई। एक रस्साल टीम ने मौके से जरूरी नमूने एकत्र किए। जबकि डॉग स्क्वायड ने भी जांच की। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और मामले के हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही हत्या के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। (MP News)

ये भी पढ़ें

सावधान… 15 मार्च के बाद ढीली होगी जेब, लग सकता है ब्याज का झटका
ग्वालियर
Income Tax Department rules 15th march last deadline for advance tax final installment mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Mar 2026 11:00 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Singrauli / सिर को पत्थर से कुचला, फिर बाइक से दबाया शरीर, शव देख मची सनसनी

बड़ी खबरें

View All

सिंगरौली

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

शादी करना चाहता था प्रेमी, प्रेमिका को था कुछ और मंजूर फिर परिवार के साथ मिलकर…

singrauli
सिंगरौली

MP News : वरिष्ठ बीजेपी नेता गिरे, विधायक की मौजूदगी में हुआ हादसा, मची अफरातफरी

sundar
सिंगरौली

आधी रात को सुनार की दुकान में घुसे 6 चोर, बड़ी चालाकी से लाखों के गहने व कैश लेकर फरार

MP News
सिंगरौली

कलेक्टर का बड़ा एक्शन, तहसीलदार-नायब तहसीलदार को नोटिस, पटवारी निलंबित

singrauli
सिंगरौली

MP में युवक ने काटे महिला-पुरुष के सिर, जादू-टोने के शक में उठाया खौफनाक कदम; दहल उठा पूरा शहर

singrauli news
सिंगरौली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.