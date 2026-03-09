सिर को पत्थर से कुचला, फिर बाइक से दबाया शरीर, शव देख मची सनसनी

पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और आसपास के क्षेत्र में सर्चिग भी कराई। एक रस्साल टीम ने मौके से जरूरी नमूने एकत्र किए। जबकि डॉग स्क्वायड ने भी जांच की। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और मामले के हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही हत्या के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। (MP News)