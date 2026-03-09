सावधान… 15 मार्च के बाद ढीली होगी जेब, लग सकता है ब्याज का झटका

MP News: क्या आपकी टैक्स देनदारी 10,000 रुपए से ज्यादा है? अगर हां, तो कैलेंडर पर 15 मार्च की तारीख को लाल घेरे में डाल लीजिए। आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक यह एडवांस टैक्स (Advance Tax) की चौथी और अंतिम किस्त जमा करने की आखिरी डेडलाइन है। अगर इस बार चूक गए तो सरकार आपसे केवल टैक्स ही नहीं, बल्कि भारी-भरकम ब्याज भी वसूलेगी। तय समय के भीतर एडवांस टैक्स नहीं भरने पर आयकर अधिनियम की धारा 234बी और 234सी के तहत ब्याज और पेनल्टी देनी पड़ सकती है।