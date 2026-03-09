हाल ए जेएएच…जर्जर भवन में ब्लड बैंक, छत से गिरता प्लास्टर, मरीजों की सुरक्षा खतरे में

ग्वालियर . अंचल का सबसे बड़ा जेएएच अस्पताल में ब्लड बैंक की हालत बेहद खराब हो चुकी है। जर्जर भवन होने के कारण यहां आने वाले मरीजों को भी अब डर ही लगा रहता है। भवन की स्थिति इतनी खराब है कि कई जगहों से छत और दीवारों का प्लास्टर गिरने लगा है। यह ब्लड बैंक न केवल ग्वालियर बल्कि आसपास के जिलों और दूसरे राज्यों से भी मरीजों को रक्त प्रदान करता है। हर दिन यहां बड़ी संख्या में लोग रक्त प्राप्त करने या रक्तदान के लिए आते हैं। ऐसे में जर्जर हालत में चल रहे ब्लड बैंक की स्थिति चिंताजनक है। छत से गिरता प्लास्टर और दीवारों के टूटते हिस्से किसी भी समय बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। लेकिन सिस्टम की लापरवाही और बजट की कमी के कारण इसकी हालत बदहाल हो चुकी है। ब्लड बैंक की शिफ्टिंग और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग की स्थापना का प्रोजेक्ट लंबे समय से बजट के फेर फाइलों में अटका है। कॉलेज प्रबंधन ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) से सात करोड़ रुपये की मांग की है, लेकिन फंड स्वीकृति न मिलने से काम शुरू नहीं हो पा रहा।