24 घंटे में सड़कें बनीं मौत का रास्ता, तीन हादसों में तीन की मौत

पुलिस के अनुसार थाटीपुर निवासी 45 वर्षीय जितेंद्र सिंह निजी कंपनी में काम करते थे और उनकी ड्यूटी मुरैना जिले के बानमोर में थी। 4 मार्च की रात करीब 10:30 बजे वह काम समाप्त कर बाइक से घर लौट रहे थे। जब वह रायरू तिराहे के पास पहुंचे, तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। इससे जितेंद्र सड़क पर गिर पड़े और उनके सिर में गंभीर चोट आई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत 108 एंबुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद उन्हें जयारोग्य अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। अस्पताल में एक दिन तक उनका इलाज चलता रहा, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश में जुटी है।