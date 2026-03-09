रोजगार की रेस में युवाओं का संघर्ष, जिले में 5323 ने कराया रजिस्ट्रेशन, 2908 को ही मिल सके ऑफर लेटर



जिले में रोजगार की मांग और आपूर्ति के बीच बड़ा अंतर देखा जा रहा है। 2025-26 के आंकड़ों पर नजऱ डालें तो छतरपुर में कुल 5323 आकांक्षी युवाओं ने रोजगार पोर्टल पर अपना पंजीयन कराया था। इनमें से केवल 2908 युवाओं को ही ऑफर लेटर जारी किए गए। हालांकि, मुरैना (8 प्रतिशत) और धार (14 प्रतिशत) जैसे जिलों की तुलना में छतरपुर का प्रदर्शन 55 प्रतिशत के साथ बेहतर है, लेकिन 45 प्रतिशत युवाओं का अब भी खाली हाथ रहना चिंता का विषय है।