बिजनेसमैन के घर में आग, बहू की मौत, परिवार के 5 सदस्यों को बचाया

बताया जा रहा है कि जिस मकान में आग लगी है उसमें व्यापारी परिवार के तीन भाई गिर्राज, दिनेश और हरिओम एक साथ रहते हैं। आग लगने के समय परिवार के सभी सदस्य घर के अंदर थे। आग तेजी से फैली और कुछ ही देर में पूरे घर में फैल गई, जिसके कारण परिवार के सभी सदस्य आग की लपटों में घिर गए। घर से आग की लपटें उठते देख लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। जिसके बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस के साथ SDRF की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरु किया। घर की खिड़कियां तोड़कर SDRF की टीम घर में दाखिल हुई और परिवार के सभी सदस्यों को बाहर निकाला। जिसके बाद बिजनेसमैन की बहू अंकित अग्रवाल पति सचिन अग्रवाल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। बताया गया है कि दम घुटने के कारण बिजनेसमैन की बहू की मौत हुई है।