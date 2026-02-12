MP में युवक ने काटे महिला-पुरुष के सिर, जादू-टोने के शक में उठाया खौफनाक कदम; दहल उठा पूरा शहर

गायत्री मिश्रा ने बताया कि पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। आरोपी छत्रपति सिंह के आंगन पर दो लोगों की लाश पड़ी हुई थी। प्रथम दृष्टया में हत्या जादू टोने की शक में की गई है। इस घटना में दो अन्य लोग घायल हैं। जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। मौके पर एफएसएल टीम और टेक्निल टीम जांच कर रही है। घटनास्थल से नारियल भी जब्त किया गया है।