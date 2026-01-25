एमपी के सिंगरौली में भीषण हादसा, खदान धंसने से 3 की मौत

Singrauli- मध्यप्रदेश में रविवार को भीषण हादसा हुआ। प्रदेश के सिंगरौली में यह हादसा हुआ जिसमें अनेक लोगों की मौत हो गई है। यहां एक खदान धंसने से कई लोग दब गए। बताया जा रहा है कि सिंगरौली की छुई की खदान धंस गई जिससे कुछ की मौत हो गई जबकि कुछ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। छुई की खदान से खड़िया यानि सफेद मिट्टी निकालने के दौरान ये हादसा हुआ। आधिकारिक जानकारी के अनुसार सिंगरौली की छुई की खदान धंसने से 5 लोग दब गए। इनमें से 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। हादसे में अभी तक 3 लोगों की मौत की खबर है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर हालात का जायजा ले रहे हैं।