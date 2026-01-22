22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिंगरौली

अधमरी हालत में नाले में पड़ा मिला CISF जवान, मचा हड़कंप

CISF Soldier : CISF जवान पर जानलेवा हमला कर अधमरी हालत में नाले में फेंककर भागे बदमाश। गंभीर हालत में घायल जवान को वाराणासी रेफर किया गया है।

2 min read
Google source verification

सिंगरौली

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 22, 2026

CISF Soldier

CISF जवान पर जानलेवा हमला (Photo Source- Patrika)

CISF Soldier :मध्य प्रदेश के सिंगरौली में खाकी पर हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कबाड़ माफिया अब इतने बेखौफ हो चुके हैं कि, वे सीआईएसएफ जैसे केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों पर भी जानलेवा हमला करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। इसी कड़ी में जिले के अमलोरी खदान अलाके में केबल चोरों ने सीआईएसएफ जवान पर जानलेवा हमला कर उसे अधमरी हालत में नाले में फेंक दिया और मौके से फरार हो गए। गंभीर हालत में जवान के मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है।

मामले की जांच में जुटी पुलिस के मुताबिक, सीआईएसएफ के प्रधान आरक्षक सतीशचंद्र भारती पर ये हमला 18-19 जनवरी की मध्य रात्रि करीब 02 बजेहुआ है। जब निरीक्षक विकास कुमार रूटीन चेकिंग पर निकले तो व्यू-पॉइंट पोस्ट से जवान गायब मिला। तलाश के दौरान वो पास के ही नाले में मरणासन्न अवस्था में पड़ा मिला। अपराधियों ने लाठी-डंडों से जवान को इतना पीटा कि, उनके शरीर पर एक भी हिस्सा सुरक्षित नहीं बचा। यही नहीं, बदमाशों ने जवान को झोले के पट्टे से बांधकर नाले में फेंक दिया, ताकि वे बेखौफ होकर चोरी कर सकें। करीब 15 मीटर कीमती केबल तार लेकर हमलावर मौके से फरार हो गए।

गंभीर हालत में जवान वाराणसी रेफर

गंभीर हालत में जवान को उपचार के लिए सिंगरौली जिला अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद तुरंत ही वाराणसी रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि, जवान की हालत अब भी बेहद नाजुक बनी हुई है। इस मामले ने जिले की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है और वो ये है कि, अगर यहां सीआईएसएफ जैसे महत्वपूर्ण विभाग का जवान ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की सुरक्षा की गारंटी कौन क्या है?

आरोपियों पर 10 हजार इनाम

अधर, घटना सामने आने के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। शहर सीएसपी पीएस. सिंह परस्ते ने बताया कि, अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा 307 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है। कबाड़ माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस की कई टीमें मैदान में हैं। फरार अज्ञात आरोपियों की सूचना देने वाले को 10 हजार का इनाम देने की घोषणा की गई है।

ये भी पढ़ें

पंडित धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ FIR की मांग, व्यास गद्दी पर बैठकर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप
भोपाल
MP News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Jan 2026 11:10 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Singrauli / अधमरी हालत में नाले में पड़ा मिला CISF जवान, मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

सिंगरौली

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP में कांग्रेस नेता के साथ मारपीट, बदमाशों ने घर में घुसकर किया हमला

सिंगरौली

‘अकेले आना, जो कहूंगा करना पड़ेगा’, कॉलेज प्रोफेसर ने छात्रा को किया फोन, ऑडियो वायरल

PM Excellence College Professor Harassment Viral Audio student CM Helpline Complaint singrauli mp news
सिंगरौली

एमपी में ‘लखपति बाबू’ मांग रहा था 10 हजार की रिश्वत, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

सिंगरौली

रेल मंत्री वैष्णव ने दी बड़ी सौगात, 2 राज्यों के बीच दौड़ेंगी नई ट्रेनें, इस शहर को मिलेगा फायदा

dhanbad-bhopal new trains approved singrauli route ashwini vaishnaw railway news
सिंगरौली

दो राज्यों को जोड़ने वाली सड़क चौड़ीकरण मंजूर, NTPC ने जारी किया 5.83 करोड़ का टेंडर

Vindhyanagar To Telgava Road
सिंगरौली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.