पंडित धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ FIR की मांग, व्यास गद्दी पर बैठकर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप

वहीं, इस संबंध में दलित पिछड़ा समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी की राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य दामोदर यादव ने राजधानी भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि, उनके संगठन ने वीडियो सबूतों के साथ शिकायत दर्ज कराई है। ये वीडियो कथावाचक के आधिकारिक चैनलों पर भी मौजूद हैं, जिन्हें क्यूआर कोड के माध्यम से पुलिस को सौंपा गया है। यादव ने आरोप लगाया कि, धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को मेडिकल साइंस से दूर कर अंधविश्वास में धकेल रहे हैं, जिससे लोगों की जानें तक जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि, ये कृत्य भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 197, 202 और 272 समेत अन्य धाराओं के अंतर्गत अपराध है।