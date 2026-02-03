एमपी के 8 जिलों में बारिश शुरु 20 जिलों में अलर्ट, ग्वालियर-मंदसौर में गिरे ओले, बिजली गिरने से जिंदा जला किसान

Weather Update :मध्य प्रदेश में बारिश का दौर शुरु हो गया है। कहीं ओले तो कहीं बिजली तो कहीं बारिश और आंधी का दौर जारी है। बीती रात से लेकर मंगलवार की सुबह तक प्रदेश के कई जिलों में ओले-बारिश का सिलसिला देखने को मिला है। वहीं, सूबे के शिवपुरी में एक झोपड़ी पर बिजली गिरने से अंदर मौजूद किसान जिंदा जल गया।