विस्थापन के दर्द के साथ दिल्ली पहुंचे आदिवासी, राहुल-प्रियंका ने दिया मदद का आश्वासन

इधर, कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके बताया गया कि नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जनसंसद में सिंगरौली से आए आदिवासी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। मोदी सरकार पूंजीपतियों के फायदे के लिए आदिवासियों का हक छीन रही है, उनके जल-जंगल-जमीन पर कब्जा कर रही है। लेकिन ये तानाशाह सरकार याद रखे, हम आदिवासियों के साथ खड़े हैं, उनके अधिकारों के लिए सड़क से संसद तक लड़ेंगे।