राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

सिंगरौली

MP में कांग्रेस नेता के साथ मारपीट, बदमाशों ने घर में घुसकर किया हमला

MP News: कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता के घर बदमाश घुस आए। हमले, तोड़फोड़ और धमकियों के बाद शहर में तनाव फैल गया और थाने पर देर रात हंगामा हुआ।

सिंगरौली

image

Akash Dewani

Jan 16, 2026

singrauli Congress Leader Attacked in his home (फोटो- Patrika.com)

Congress Leader Attacked: सिंगरौली के कोतवाली वैढ़न थाना क्षेत्र के पचखोरा में बुधवार देर रात बदमाशों ने कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता भास्कर मिश्रा के घर में घुसकर हमला कर दिया। शहर में कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए घटी इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। घटना से आक्रोशित समर्थक देर रात वैढन कोतवाली थाने पहुंच गए और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। (MP News)

अचानक घर में आ घुसे बदमाश

जानकारी के अनुसार, कांग्रेस नेता भास्कर मिश्रा (Congress state spokesperson Bhaskar Mishra) अपने परिवार के साथ घर में मौजूद थे। इसी दौरान देर रात सत्यम सिंह सहित दो अन्य बदमाश जबरन घर में घुस आए। आरोप है कि बदमाशों ने गाली गलौज करते हुए मारपीट की और घर में तोड़फोड़ भी की। इससे अफरा-तफरी मच गई। अचानक हुए हमले से घर के सदस्य दहशत में आ गए। शोरगुल सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो गए। शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

यह है पूरा मामला

पुलिस के अनुसार परिवादी बृजेश सोनी बुधवार रात करीब 8 बजे अपने मित्र मनीष सोनी के साथ भास्कर मिश्रा के घर जा रहे थे। कलेक्टर बंगले के पास कुछ युवकों ने सड़क पर विवाद खड़ा कर रखा था। रास्ता देने को कहने पर आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू की और पीछा करते हुए भास्कर मिश्रा के घर तक पहुंच गए। आरोप है कि हमलावरों ने घर में घुसकर मारपीट की। महिलाओं और परिजनों से अभद्रता की। मुख्य गेट तोड़ा, स्कूटी और साइकिल क्षतिग्रस्त की। कमरों में पत्थरबाजी की और एक सोने की चेन भी गायब कर दी। जाते-जाते जान से मारने की धमकी भी दी गई।

सख्त कार्रवाई की मांग

कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता के घर पर देर हुए हमले बावजूद कांग्रेस जिलाध्यक्ष थाने नहीं पहुंचे। प्रदेश स्तर से भी अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। हालांकि कांग्रेस ग्रामीण की जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक सरस्वती सिंह सहित अन्य नेताओं ने सोशल मीडिया पर हमला करने वाले आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की।

देर रात थाने में हंगामा

हमले की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक देर रात थाने पहुंच गए। समर्थकों ने थाने के बाहर धरना देते हुए आरोप लगाया कि राजनीतिक रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। उनका कहना था कि यदि जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। धरना-प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों ने समर्थकों को समझाइश दी और भरोसा दिलाया कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद देर रात समर्थक शांत हुए। (MP News)

जल्द की जाएगी गिरफ्तारी

मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीम गठित की गई है। कोशिश है कि जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। -पीएस परस्ते, सीएसपी विंध्यनगर



