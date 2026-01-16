MP में कांग्रेस नेता के साथ मारपीट, बदमाशों ने घर में घुसकर किया हमला

पुलिस के अनुसार परिवादी बृजेश सोनी बुधवार रात करीब 8 बजे अपने मित्र मनीष सोनी के साथ भास्कर मिश्रा के घर जा रहे थे। कलेक्टर बंगले के पास कुछ युवकों ने सड़क पर विवाद खड़ा कर रखा था। रास्ता देने को कहने पर आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू की और पीछा करते हुए भास्कर मिश्रा के घर तक पहुंच गए। आरोप है कि हमलावरों ने घर में घुसकर मारपीट की। महिलाओं और परिजनों से अभद्रता की। मुख्य गेट तोड़ा, स्कूटी और साइकिल क्षतिग्रस्त की। कमरों में पत्थरबाजी की और एक सोने की चेन भी गायब कर दी। जाते-जाते जान से मारने की धमकी भी दी गई।