MP में बड़ी ‘रेल लाइन’ के लिए पटरी बिछाने का काम शुरू, जमीन अधिग्रहण होगा पूरा

हाल ही में रेलवे ने महू के 18 गांवों के 943 किसानों की 131.49 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण कर नोटिफिकेशन जारी कर दावे-आपत्ति बुलाए हैं। इसके बाद राशि अवॉर्ड और जमीन का कब्जा लेने की प्रक्रिया होगी। इसके बाद टेंडर और पटरियां बिछाने का काम शुरू होगा। इस काम में करीब 3 महीने लग सकते हैं। इसी बीच रेलवे ने 77 लाख रुपए के टेंडर जारी किए हैं। इससे मनमाड़ से महू तक की लाइन का ड्रोन सर्वे और जियो टैगिंग की जाएगी। मनमाड़ की ओर से यह वकाम शुरू हो चुका है। (MP News)