MP में बड़ी ‘रेल लाइन’ के लिए पटरी बिछाने का काम शुरू, जमीन अधिग्रहण होगा पूरा

Track Laying started for Manmad-Indore Rail Line (फोटो-Patrika.com)
MP News: मनमाड़-इंदौर रेल लाइन (Manmad-Indore Rail Line) को लेकर वर्षों से चल रहे संघर्ष के बीच बड़ी खबर सामने आई है। रेलवे अधिकारियों ने रेल पटरी बिछाने की तस्वीरे जारी की है। इससे स्पष्ट ही गया है कि मनमाड़ की ओर से परियोजना को लेकर जमीनी स्तर पर काम शुरू हो चुका है। धुले जिले के बोरवीर क्षेत्र में लगभग 120 मीटर तक पटरी बिछाई जा रही है।
मनमाड़-इंदौर रेल संघर्ष समिति के मनोज मराठे ने बताया कि परियोजना की प्रगति की जानकारी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य को दी गई है। मनमाड़ से इंदौर तक भूमि अधिग्रहण हो चुका है। केवल धार जिले में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शेष है। आयोग अध्यक्ष ने धार कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए है।
आर्य ने कहा कि वे अगले माह स्थल निरीक्षण करेंगे। पूर्ण भूमि अधिग्रहण के बाद धूले-नरडाणा खंड के साथ मनमाड़ से आंबेडकर नगर (मह) तक 306 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर पटरी बिछाने का कार्य तेजी से किया जाएगा। सैधवा अनुविभाग के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई संबंधी जानकारी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा रेलवे को भेज दी गई है। रेलवे द्वारा औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण कर 10 दिन मैं सैधवा एवं मालवन तहसील की अधिग्रहण सूची जारी करने की संभावना है।
शहर के लिए अहम इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन प्रोजेक्ट की गति तेज होने वाली है। दोनों राज्यों के 13 जिलों की भूमि अधिग्रहित (Land Acquisition) होनी है। इंदौर से मुंबई के लिए 309 किमी की इंदौर-मनमाड़ नई रेल लाइन के लिए 18 हजार 36 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली थी। इस लाइन से इंदौर न केवल मुंबई और साउथ से जुड़ेगा, बरिक औद्योगिक कनेक्टिविटी भी मिलेगी।
हाल ही में रेलवे ने महू के 18 गांवों के 943 किसानों की 131.49 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण कर नोटिफिकेशन जारी कर दावे-आपत्ति बुलाए हैं। इसके बाद राशि अवॉर्ड और जमीन का कब्जा लेने की प्रक्रिया होगी। इसके बाद टेंडर और पटरियां बिछाने का काम शुरू होगा। इस काम में करीब 3 महीने लग सकते हैं। इसी बीच रेलवे ने 77 लाख रुपए के टेंडर जारी किए हैं। इससे मनमाड़ से महू तक की लाइन का ड्रोन सर्वे और जियो टैगिंग की जाएगी। मनमाड़ की ओर से यह वकाम शुरू हो चुका है। (MP News)
