20 मिनट बाद दूध लेकर लौटे बेटे तो फंदे पर लटके मिले पिता, कमरे में मिला मां का शव

मृतक की पहचान एकनाथ वाघ (43) और पत्नी रोहिणी वाघ (38) के रूप में हुई है। एकनाथ ने मंगलवार की सुबह करीब आठ बजे अपने दोनों बेटों को दूध लेने के लिए भेजा था। जब दोनों बेटे 20 मिनट बाद दूध लेकर वापस लौटे तो उनके सिर से माता-पिता का साया हमेशा के लिए उठ चुका था। जब बेटे घर पहुंचे तो पिता को फांसी के फंदे पर लटका पाया। घर के कमरे में मां भी मृत पड़ी हुई थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दंपति के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की।