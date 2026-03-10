दिव्यांग संतोष और मधु की अनोखी शादी, अब शादी के बंधन में बंधेंगे

वहीं उदयपुर के शास्त्री नगर- खेमपुरा निवासी मधु भोई बाएं पैर से दिव्यांग हैं, लेकिन हौसले पूरी तरह मजबूत । वे शहर संचालित ब्यूटी पार्लर पर कार्य कर आत्मनिर्भर जीवन यापन कर रही हैं। परिवार में माता प्रेम बाई, भाई और चार बहन हैं। पिता कन्हैया लाल का देहांत हो चुका है। सीमित संसाधनों और आर्थिक अभाव के बावजूद मधु ने कभी हार नहीं मानी और संघर्षरत परिवार का संबल बनी रहीं। हालांकि, दिव्यांगता और आर्थिक स्थिति के कारण उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। रिश्ते आते भी थे, लेकिन अक्सर लोग देखकर मना कर देते थे।