10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

दिव्यांग संतोष और मधु की अनोखी शादी, अब शादी के बंधन में बंधेंगे

Disabled couple wedding: यह शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि संघर्ष, आत्मनिर्भरता और सच्चे साथ की सुंदर मिसाल है, जो बताता है कि जब इरादे मजबूत हों, तो परिस्थितियां रास्ता नहीं रोक सकतीं।

less than 1 minute read
Google source verification

इंदौर

image

Avantika Pandey

Mar 10, 2026

Disabled couple wedding

Disabled couple wedding (source: Patrika)

Disabled couple wedding:मध्यप्रदेश के इंदौर जिले के नौलाना ग्राम निवासी संतोष कुमार लोढ़ा जीवन की चुनौतियों से जूझते हुए आगे बढ़े हैं। जन्म के छह माह बाद उन्हें पैरालिसिस हो गया। पिता रमेश चंद्र और माता भागू बाई ने विपरीत परिस्थितियों में भी उन्हें शिक्षा से जोड़े रखा। आज वे एक स्कूल में शिक्षक हैं और सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं।

कभी हार नहीं मानी

वहीं उदयपुर के शास्त्री नगर- खेमपुरा निवासी मधु भोई बाएं पैर से दिव्यांग हैं, लेकिन हौसले पूरी तरह मजबूत । वे शहर संचालित ब्यूटी पार्लर पर कार्य कर आत्मनिर्भर जीवन यापन कर रही हैं। परिवार में माता प्रेम बाई, भाई और चार बहन हैं। पिता कन्हैया लाल का देहांत हो चुका है। सीमित संसाधनों और आर्थिक अभाव के बावजूद मधु ने कभी हार नहीं मानी और संघर्षरत परिवार का संबल बनी रहीं। हालांकि, दिव्यांगता और आर्थिक स्थिति के कारण उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। रिश्ते आते भी थे, लेकिन अक्सर लोग देखकर मना कर देते थे।

जीवन साथ बिताने का लिया निर्णय

इसी बीच संतोष की मुलाकात एक कार्यक्रम के दौरान मधु से हुई। दोनों ने एक-दूसरे की परिस्थितियों को समझा, सम्मान दिया। दोनों में मोबाइल से प्रायः बातचीत होने लगी जिसने शनैः शनैः प्रगाढ़ मैत्री का मार्ग प्रशस्त किया और अन्ततः दोनों ने जीवन साथ बिताने का निर्णय लिया।

नारायण सेवा संस्थान द्वारा आयोजित 45वां दिव्यांग एवं निर्धन सामूहिक विवाह समारोह में दोनों परिणय सूत्र में बंधने जा रहे हैं। यह शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि संघर्ष, आत्मनिर्भरता और सच्चे साथ की सुंदर मिसाल है, जो बताता है कि जब इरादे मजबूत हों, तो परिस्थितियां रास्ता नहीं रोक सकतीं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Mar 2026 05:36 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / दिव्यांग संतोष और मधु की अनोखी शादी, अब शादी के बंधन में बंधेंगे

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

म्यूल अकाउंट्स का जाल, ‘कोटेक महिंद्रा’ बैंक के खातों से करोड़ों का फ्रॉड

mule accounts
इंदौर

UAE में फंसे MP के सैकड़ों लोग, शारजाह-इंदौर फ्लाइट बंद, हवाई टिकट 1 लाख रुपए पार

Sharjah Indore Flight Cancelled
इंदौर

अब जल संकट से जूझ रहे भागीरथपुरा के लोग, नई लाइन तो बिछ गई, लेकिन…

Indore News
इंदौर

MP News- बीजेपी नेता के बेटे पर FIR, दुष्कर्म का आपत्तिजनक VIDEO बनाकर करता रहा ब्लैकमेल

BJP leader's son continues to blackmail by making rape video
इंदौर

‘चटोरे हुए इंदौरी’…रोजाना ऑनलाइन मंगा रहे 40 करोड़ से अधिक का खाना

indore news
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.