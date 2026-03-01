MP News- बीजेपी नेता के बेटे पर FIR, दुष्कर्म का आपत्तिजनक VIDEO बनाकर करता रहा ब्लैकमेल

Indore BJP- एमपी में एक बीजेपी नेता के बेटे की काली करतूतें सामने आ गई हैं। उसपर दुष्कर्म का आरोप लगा है। युवती की शिकायत पर इंदौर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। युवती ने शनिवार को महिला थाने में शिकायत की थी। उसने बताया कि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के शफुद्दीन शेख के बेटे फरहान शेख ने दुष्कर्म किया और वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करता रहा। इतना ही नहीं, आरोपी ने धर्म परिवर्तन का भी दबाव डाला।