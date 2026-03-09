MP News: 60 फीट चौड़ी होगी सड़क, तोड़े जाएंगे 100 मकान

प्रभारी राजेंद्र राठौर का कहना है कि रोड चौड़ीकरण का काम शुरू करने के लिए बाधित निर्माण तोड़ने के नोटिस जारी करने के निर्देश जनकार्य विभाग के अपर आयुक्त अभय राजनगांवकर को दिए गए हैं, जिन्होंने संबंधित बिल्डिंग अफसर को नोटिस देने के लिए निर्देशित कर दिया है। दो-चार दिन में लोगों को नोटिस जारी हो जाएंगे, क्योंकि सेंट्रल लाइन डालकर बाधक निर्माणों को तोड़ने को लेकर निशान लगा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 350 मकानों में से 100 पूरी तरह टूटेंगे और बाकी के 10 से 20 फीट तक निर्माण टूटेंगे। जिन लोगों के पूरे-पूरे मकान जाएंगे, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनी मल्टी में प्लैट दिए जाएंगे। नोटिस के बाद जो लोग अपने बाधक निर्माण नहीं तोड़ेंगे, उनको निगम तोड़ेगा।