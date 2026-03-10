UAE में फंसे MP के सैकड़ों लोग, शारजाह-इंदौर फ्लाइट बंद, हवाई टिकट 1 लाख रुपए पार

शुरुआत में एयरलाइन की ओर से कहा गया था कि शारजाह एयरपोर्ट बंद होने के कारण फ्लाइट को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। लेकिन अब एयरपोर्ट से उड़ानों का संचालन फिर से शुरू हो चुका है, इसके बावजूद कंपनी ने इंदौर के लिए फ्लाइट शुरू नहीं की है। इससे यात्रियों में असमंजस की स्थिति बन गई है।