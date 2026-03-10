10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

UAE में फंसे MP के सैकड़ों लोग, शारजाह-इंदौर फ्लाइट बंद, हवाई टिकट 1 लाख रुपए पार

MP news: मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका असर अब मध्यप्रदेश पर भी नजर आने लगा है... इंदौर-शारजाह-इंदौर फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है, यूएई में फंसे एमपी के सैकड़ों लोगों की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब दूसरे शहर के लिए फ्लाइट टिकट एक लाख रुपए तक पहुंच गया

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Sanjana Kumar

Mar 10, 2026

Sharjah Indore Flight Cancelled

Sharjah Indore Flight Cancelled (photo:patrika creative)

MP news: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब मध्य प्रदेश के यात्रियों पर भी पड़ने लगा है। शारजाह से इंदौर के बीच चलने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को एक बार फिर झटका लगा है। कंपनी ने शारजाह-इंदौर-शारजाह फ्लाइट को 22 मार्च तक के लिए कैंसिल कर दिया गया है।

इस फैसले के बाद यूएई में फंसे इंदौर सहित मध्य प्रदेश के सैकड़ों यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कंपनी ने अपनी वेबसाइट से भी इस फ्लाइट को हटा दिया है, जिससे यात्रियों को अब दुबई या अन्य शहरों के रास्ते भारत लौटना पड़ रहा है।

पहले शारजाह एयरपोर्ट बंद होने का दिया गया था कारण

शुरुआत में एयरलाइन की ओर से कहा गया था कि शारजाह एयरपोर्ट बंद होने के कारण फ्लाइट को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। लेकिन अब एयरपोर्ट से उड़ानों का संचालन फिर से शुरू हो चुका है, इसके बावजूद कंपनी ने इंदौर के लिए फ्लाइट शुरू नहीं की है। इससे यात्रियों में असमंजस की स्थिति बन गई है।

12-15 हजार की टिकट अब 1 लाख रुपए में

यात्रियों का कहना है कि उन्होंने पहले 12 से 15 हजार रुपए में शारजाह से इंदौर की टिकट बुक की थी, लेकिन अब जब वे दुबई या अन्य शहरों से भारत आने के लिए फ्लाइट तलाश रहे हैं तो, टिकट की कीमत 80 हजार से 1 लाख रुपए तक पहुंच गई है।

एयरलाइन ने फिलहाल 22 मार्च तक की सभी फ्लाइट्स सिस्टम से हटा दी हैं, जबकि वेबसाइट पर अब 23 मार्च से बुकिंग दिखाई जा रही है। हालांकि यात्रियों को अब भी भरोसा नहीं है कि उस तारीख से उड़ान शुरू होगी या नहीं।

इंदौर एयरपोर्ट पर भी यात्रियों की परेशानी

इधर इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर विमानतल पर भी सोमवार को यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्टार एयर ने मुंबई और गोंदिया से आने-जाने वाली अपनी चारों उड़ानों को अचानक निरस्त कर दिया, इससे कई यात्री एयरपोर्ट पर ही फंस गए। दरअसल स्टार एयर ने 15 जनवरी से इंदौर-मुंबई-गोंदिया रूट पर उड़ान शुरू की थी।

ये था शेड्यूल

-शाम 5:50 बजे मुंबई से इंदौर
-6:20 बजे इंदौर से गोंदिया
-रात 9:30 बजे गोंदिया से इंदौर
-रात 10 बजे इंदौर से मुंबई

लेकिन सोमवार को इन सभी उड़ानों को कंपनी ने ऑपरेशनल कारणों का हवाला देकर रद्द कर दिया है। जब यात्री एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें, फ्लाइट निरस्त होने की जानकारी मिली। यात्रियों ने वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की, लेकिन एयरलाइन्स ने उन्हें सिर्फ रिफंड या री-बुकिंग का विकल्प दिया।

ये भी पढ़ें

MP Cabinet: युवाओं के लिए ‘सीएम योजना’ की घोषणा, हर महीने खाते में आएंगे 10 हजार रुपए
भोपाल
MP Cabinet important Decision (1)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

10 Mar 2026 04:42 pm

Published on:

10 Mar 2026 04:38 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / UAE में फंसे MP के सैकड़ों लोग, शारजाह-इंदौर फ्लाइट बंद, हवाई टिकट 1 लाख रुपए पार

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अब जल संकट से जूझ रहे भागीरथपुरा के लोग, नई लाइन तो बिछ गई, लेकिन…

Indore News
इंदौर

MP News- बीजेपी नेता के बेटे पर FIR, दुष्कर्म का आपत्तिजनक VIDEO बनाकर करता रहा ब्लैकमेल

BJP leader's son continues to blackmail by making rape video
इंदौर

‘चटोरे हुए इंदौरी’…रोजाना ऑनलाइन मंगा रहे 40 करोड़ से अधिक का खाना

indore news
इंदौर

IDA बोर्ड बैठक: संपत्तियों को करेंगे फ्री होल्ड, नामांतरण शुल्क होगा 5 हजार

IDA board meeting
इंदौर

MP News: 60 फीट चौड़ी होगी सड़क, तोड़े जाएंगे 100 मकान

road widening
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.