म्यूल अकाउंट्स का जाल, ‘कोटेक महिंद्रा’ बैंक के खातों से करोड़ों का फ्रॉड

MP News: शहर के पॉश इलाकों से तंग गलियों तक 'म्यूल अकाउंट्स' का जाल फैला है। राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय के ऑपरेशन मैट्रिक्स अभियान में चौंकाने वाला सच सामने आया है कि ठगों ने इंदौर को अपना सबसे सुरक्षित 'कैश ट्रांजेक्शन हब' बना लिया है। जांच में सबसे ज्यादा कोटक महिंद्रा बैंक के खातों का उपयोग होने की बात सामने आई है। यहां के खातों का इस्तेमाल देशभर में हुई साइबर ठगी की रकम को ठिकाने लगाने के लिए किया जा रहा है।