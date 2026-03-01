एमपी में विदेशी नागरिक पर धर्म परिवर्तन के प्रयास का आरोप

हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का कहना है कि बातचीत के दौरान हुई चर्चाओं की ध्वनि रिकॉर्डिंग भी उनके पास मौजूद है। उनका आरोप है कि बातचीत के दौरान आदिवासी समाज के लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए समझाने का प्रयास किया गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता सुनील को अपने साथ पुलिस थाने ले गए। इस संबंध में विशाल पिता पूनमचंद मुनिया, निवासी अयोध्या बस्ती और जितेंद्र पिता अमरसिंह मंडलोई, निवासी वार्ड क्रमांक 8 ने पुलिस को लिखित आवेदन देकर जांच की मांग की है। थाना प्रभारी रणजीतसिंह बघेल ने बताया कि संबंधित विदेशी नागरिक पर्यटक वीजा पर भारत आया था और वह आदिवासी समाज के एक गोत्र के बारे में जानकारी लेने की बात कह रहा है। पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।