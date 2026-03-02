2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खरगोन

चने के भाव गिरे, खरगोन में भड़के किसानों ने मचा दिया हंगामा

Khargone- डॉलर चना के कम दामों पर किसान भड़क उठे और नारेबाजी करते हुए चक्काजाम कर दिया

less than 1 minute read
Google source verification

खरगोन

image

deepak deewan

Mar 02, 2026

Farmers in Khargone enraged over falling gram prices

Farmers in Khargone enraged over falling gram prices

Khargone - मध्यप्रदेश में जहां एक ओर 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है वहीं दूसरी ओर फसलों के उचित भाव नहीं मिल रहे हैं। कपास से लेकर गेहूं, चना, सोयाबीन, मक्का आदि के दामों से किसान असंतुष्ट हैं। खरगोन में तो डॉलर चना के कम दामों पर किसान भड़क उठे और नारेबाजी करते हुए चक्काजाम कर दिया। यह हंगामा तब हुआ जब पास ही के जिले बड़वानी के नागलवाड़ी में मध्यप्रदेश सरकार की कृषि केबिनेट चल रही है।

खरगोन में कपास मंडी में चना खरीदी चल रही है। सोमवार को भाव कम मिले तो किसान भड़क उठे और हंगामा कर दिया। किसानों ने 7500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर चना की खरीदी पर नाराजगी जताई। गुस्साए किसान मंड़ी गेट बंद कर बावड़ी पहुंच गए और चक्काजाम कर दिया।

बावड़ी बस स्टैंड पर चक्काजाम किया

आनन्द नगर स्थित कपास मंडी में डॉलर चने की खरीदी चल रही है। डॉलर चने के कम भाव को लेकर किसान गुस्सा गए। आक्रोशित किसानों ने भुसावल चितौड़गढ़ हाइवे स्थित बावड़ी बस स्टैंड पर चक्काजाम किया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Mar 2026 02:47 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khargone / चने के भाव गिरे, खरगोन में भड़के किसानों ने मचा दिया हंगामा

बड़ी खबरें

View All

खरगोन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कड़ी पहरेदारी के बीच हुई राज्य पात्रता परीक्षा, बाहर उतरवाए जूते-मोजे

The State Eligibility Test was conducted under tight security, and people were made to remove their shoes and socks outside.
खरगोन

MP में हाईवे पर आग का गोला बना आलू से भरा ट्रक, देखें वीडियो

truck loaded with potatoes caught fire at Nimrani bypass video viral mp news
खरगोन

भांजे की शादी में पत्नी के साथ डांस करते वक्त गिरे मामा, लोग समझे डांस स्टेप लेकिन..

khargone news
खरगोन

एमपी में वायरल हो रहा शादी का यह कार्ड, हर कोई कर रहा तारीफ

khargone
खरगोन

शबाब पर नवग्रह मेला, 20 फरवरी होगा घुमर नृत्य, 21 को आएगी मिनाक्षी शेषाद्री

Navgrah fair on Shabab, Ghoomar dance will be held on 20th February, Meenakshi Seshadri will come on 21st
खरगोन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.