चने के भाव गिरे, खरगोन में भड़के किसानों ने मचा दिया हंगामा

Khargone - मध्यप्रदेश में जहां एक ओर 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है वहीं दूसरी ओर फसलों के उचित भाव नहीं मिल रहे हैं। कपास से लेकर गेहूं, चना, सोयाबीन, मक्का आदि के दामों से किसान असंतुष्ट हैं। खरगोन में तो डॉलर चना के कम दामों पर किसान भड़क उठे और नारेबाजी करते हुए चक्काजाम कर दिया। यह हंगामा तब हुआ जब पास ही के जिले बड़वानी के नागलवाड़ी में मध्यप्रदेश सरकार की कृषि केबिनेट चल रही है।