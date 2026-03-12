12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खरगोन

दिल दहला देने वाली घटना, 3 बच्चों को कुएं में फेंककर खुद भी कूद गई मां, फिर दम घुटा तो बाहर आ गई, मासूमों की मौत

MP News : पहले दो बेटों को कुएं में फेंका, फिर 20 दिन के मासूम को सीने से लगाकर मां ने लगाई मौत की छलांग। दम घुटने पर खुद तो बाहर आ गई महिला पर तीनों मासूमों की हो गई मौत।

2 min read
Google source verification

खरगोन

image

Mohammad Faiz Mubarak

Mar 12, 2026

MP News

तीन मासूमों की कुएं में डूबने से मौत (Photo Source- Patrika)

MP News :मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से एक झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। ये खबर ऐसी है, जिसने मां की ममता को शर्मसार कर दिया है। बता दें कि, जिले के सनावद थाना इलाके में एक मां ने अपने ही 3 मासूम बच्चों की हत्या कर दी। महिला ने अपने तीनों बच्चों को कुएं में फेंकने के बाद खुद भी छलांग लगा दी, लेकिन नियति का खेल देखिए, तीनों बच्चों की जान चली गई और महिला सुरक्षित कुएं से बाहर निकल आई।

घटना ग्राम मलगांव और भोमवाड़ा के बीच एक खेत की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि, आरोपी महिला नानी बाई ने पहले अपने दो साल के बेटे अर्जुन और चार साल के बेटे करण को कुएं में फेंका। इसके बाद वो अपने महज 20 दिन के नवजात शिशु को साथ लेकर कुएं में कूद गई। लेकिन नानी बाई तैरना जानती थी। कुएं में कूदने के बाद जब उसका दम घुटने लगा तो तैरते हुए कुएं के छोर पर आई और सीढ़ी के सहारे कुएं से बाहर आ गई। हालांकि, पानी में डूबने से उसके तीनों मासूम बच्चों की तड़प-तड़पकर मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची सनावद पुलिस ने तीनों शवों को कुएं से बाहर निकालकर पंचनामा बनाकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया।

पति बोला- 'कोई विवाद ही नहीं हुआ'

महिला का पति कालू और उसका परिवार खंडवा जिले के पिपलूद से यहां गेहूं काटने के लिए मजदूरी करने आया था. कालू ने बताया कि बुधवार सुबह 7 बजे वह काम पर गया था और पत्नी के साथ उसका कोई झगड़ा नहीं हुआ था. वे लोग खेत के पास ही अस्थायी झोपड़ी बनाकर रह रहे थे.

पुलिस जांच में जुटे अनसुलझे सवाल

खरगोन एसपी रवींद्र वर्मा ने बताया कि, मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी गई है। बड़ा सवाल यही है कि, आखिर बिना किसी तात्कालिक विवाद के एक मां ने इतना खौफनाक कदम क्यों उठाया? क्या महिला मानसिक तनाव में थी? क्या गरीबी या कोई अन्य पारिवारिक दबाव इस घटना के पीछे है? पुलिस आसपास के मजदूरों और परिजन से पूछताछ कर रही है, ताकि इस सनसनीखेज हत्याकांड से पर्दा उठाया जा सके।

ये भी पढ़ें

एमपी में 14-15 मार्च को बारिश का अलर्ट, सीजन में पहली बार पारा 40 पहुंचा
भोपाल
Weather Update

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Mar 2026 02:10 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khargone / दिल दहला देने वाली घटना, 3 बच्चों को कुएं में फेंककर खुद भी कूद गई मां, फिर दम घुटा तो बाहर आ गई, मासूमों की मौत

बड़ी खबरें

View All

खरगोन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मोनालिसा की शादी पर भड़के निर्देशक सनोज मिश्रा, बोले- ‘ये बगावत नहीं लव जिहाद है..’

Monalisa Marriage
खरगोन

बढ़ेगा बलवाड़ी मिर्ची मंडी का दायरा, अनाज मंडी होगी शिफ्ट

The scope of Balwadi Mirchi Mandi will increase, the grain market will be shifted.
खरगोन

चने के भाव गिरे, खरगोन में भड़के किसानों ने मचा दिया हंगामा

Farmers in Khargone enraged over falling gram prices
खरगोन

कड़ी पहरेदारी के बीच हुई राज्य पात्रता परीक्षा, बाहर उतरवाए जूते-मोजे

The State Eligibility Test was conducted under tight security, and people were made to remove their shoes and socks outside.
खरगोन

MP में हाईवे पर आग का गोला बना आलू से भरा ट्रक, देखें वीडियो

truck loaded with potatoes caught fire at Nimrani bypass video viral mp news
खरगोन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.