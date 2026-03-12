दिल दहला देने वाली घटना, 3 बच्चों को कुएं में फेंककर खुद भी कूद गई मां, फिर दम घुटा तो बाहर आ गई, मासूमों की मौत

घटना ग्राम मलगांव और भोमवाड़ा के बीच एक खेत की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि, आरोपी महिला नानी बाई ने पहले अपने दो साल के बेटे अर्जुन और चार साल के बेटे करण को कुएं में फेंका। इसके बाद वो अपने महज 20 दिन के नवजात शिशु को साथ लेकर कुएं में कूद गई। लेकिन नानी बाई तैरना जानती थी। कुएं में कूदने के बाद जब उसका दम घुटने लगा तो तैरते हुए कुएं के छोर पर आई और सीढ़ी के सहारे कुएं से बाहर आ गई। हालांकि, पानी में डूबने से उसके तीनों मासूम बच्चों की तड़प-तड़पकर मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची सनावद पुलिस ने तीनों शवों को कुएं से बाहर निकालकर पंचनामा बनाकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया।