महिला की तपस्या : आटे में गंंूथ रहीं रोशनी ताकि निर्मल रहे नर्मदा…

खरगोन. नर्मदा तट नावघाटखेड़ी में शालीवाहन परिसर स्थित आश्रम के पास कुटिया में रहने वाली 80 वर्षीय लक्ष्मीबाई इन दिनों आटे के दीपक बनाने में मशगुल है। दीपक की संख्या 100, 200 नहीं बल्कि असंख्य है। आलम यह है कि आंगन से लेकर कुटिया के अंदर रखी कोठियां, बर्तन सब आटे के दीपक से भरे हैं। इतनी बड़ी संख्या में इन दीपों का निर्माण मां नर्मदा के जन्मोत्सव यानी नर्मदा जयंती के लिए किया गया है। इसके लिए जिन श्रद्धालुओं से जो दान मिलता है उसी से आटा खरीदकर दीपक गढ़े जा रहे हैं। इस कार्य के पीछे लख्मीबाई की सोच है कि श्रद्धालु इन दीपक से नर्मदा के घाट को सजाएंगे। जलने के बाद दीपकों का बचा अवशेष मछलियों को खिलाएंगे। इससे घाट पर स्वच्छता रहेगी, असंख्य मछलियों को पोष्टिक आहार भी मिल सकेगा।

मूलत: धार जिले के धरमपुरी क्षेत्र की रहने वाली लक्ष्मीबाई ने नर्मदा परिक्रमा करने के बाद शालीवाहन क्षेत्र को ही अपना आश्रय स्थल बनाया है। वे करीब 10 साल से श्रद्धालुओं के लिए निशुल्क आटे के दीपक तैयार कर रही हैं, जिन्हें जन्मोत्सव के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां नर्मदा में प्रज्वलित करते हैं। आटे के इन दीयों से एक ओर जहां श्रद्धालुओं की आस्था पूर्ण होती है, वहीं मछलियों के लिए यह भोजन का बंदोबस्त हो जाता है। नदी को होने वाले प्रदूषण से भी बचाव होता है।