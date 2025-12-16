नपाध्यक्ष के वार्ड में समस्याओं का अंबार, उखड़ी सडक़ें, चौक नालियां

खरगोन.

वैसे तो शहर के लगभग प्रत्येक वार्ड में छोटी-मोटी समस्याएं हैं मगर परिषद की बागडोर संभालने वाले नपाध्यक्ष के वार्ड में ही समस्याएं अनगिनत हो तो यह जिम्मेदारों की सक्रियता पर भी सवाल उठाती हैं। नपाअध्यक्ष छाया जोशी के वार्ड 30 में कुछ जगह सडक़, नाली जैसी समस्याओं को लेकर रहवासी अब आवाज उठाने लगे हैं।

रहवासियों के मुताबिक यहां दो साल से गंदगी, टूटी सडक़ें और जाम नालियों ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। बार-बार शिकायतें, दर्जनों फोन, कई बार की गुहार मगर नतीजा बेअसर है। ग्रीन पार्क कॉलोनी के लोगों ने चेतावनी दी है कि अब काम चाहिए, वरना कड़ा आंदोलन होगा। रहवासी दिनेश राणा, विमल तारे, जगदीश कोठारी आदि ने बताया क्षेत्र में उखड़ी सडक़ों से गुजरना मुश्किल हो गया है। नालियां साफ नहीं हो रही। इन समस्याओं को लेकर कॉलोनी वासियों ने कई बार अध्यक्ष और विधायक तक शिकातें की लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है।