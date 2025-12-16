16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

खरगोन

नपाध्यक्ष के वार्ड में समस्याओं का अंबार, उखड़ी सडक़ें, चौक नालियां

खरगोन. नगरपालिका के अधिन आने वाले 33 वार्डों में समस्याएं कम नही है। कहीं सडक़ खराब है तो कहीं पेयजल समस्या है। कई बार रहवासी इसे लेकर ज्ञापन, आवेदन भी दे चुके हैं, मगर समाधान नहीं हुआ है। अंजादा इस बाद से लगाया जा सकता है कि नपाध्यक्ष क वार्ड में ही समस्याओं का अंबार है।

less than 1 minute read
खरगोन

image

Gopal Joshi

Dec 16, 2025

The Municipal Chairman's ward is a plethora of problems, including broken roads and clogged drains.

वार्ड में यह है सडक़ों की स्थिति।

खरगोन.
वैसे तो शहर के लगभग प्रत्येक वार्ड में छोटी-मोटी समस्याएं हैं मगर परिषद की बागडोर संभालने वाले नपाध्यक्ष के वार्ड में ही समस्याएं अनगिनत हो तो यह जिम्मेदारों की सक्रियता पर भी सवाल उठाती हैं। नपाअध्यक्ष छाया जोशी के वार्ड 30 में कुछ जगह सडक़, नाली जैसी समस्याओं को लेकर रहवासी अब आवाज उठाने लगे हैं।
रहवासियों के मुताबिक यहां दो साल से गंदगी, टूटी सडक़ें और जाम नालियों ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। बार-बार शिकायतें, दर्जनों फोन, कई बार की गुहार मगर नतीजा बेअसर है। ग्रीन पार्क कॉलोनी के लोगों ने चेतावनी दी है कि अब काम चाहिए, वरना कड़ा आंदोलन होगा। रहवासी दिनेश राणा, विमल तारे, जगदीश कोठारी आदि ने बताया क्षेत्र में उखड़ी सडक़ों से गुजरना मुश्किल हो गया है। नालियां साफ नहीं हो रही। इन समस्याओं को लेकर कॉलोनी वासियों ने कई बार अध्यक्ष और विधायक तक शिकातें की लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है।

कॉलोनी वालों ने खोला मोर्चा

जनता ने चुप्पी तोड़ते हुए खुली चेतावनी दे दी है कि अब वे इस स्थिति के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करेंगे। रहवासी अखिलेश खेड़े, कालूसिंह सोलंकी, सुनील दांगी, हेतल दांगी, जीवन यादव, गीता पंवार सहित कॉलोनीवासियों ने कहा- मान मनुहार बहूत हुई अब मुलभूत सुविधाओं के लिए सडक़ पर आएंगे।

काम करा रहे हैं

-संपूर्ण वार्ड में काम हो रहे हैं। ग्रीन पार्क कॉलोनी की एक सडक़ शेष है, उसका काम भी जल्दी पूरा होगा। -छाया जोशी, अध्यक्ष, नगरपालिका

Published on:

16 Dec 2025 11:25 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khargone / नपाध्यक्ष के वार्ड में समस्याओं का अंबार, उखड़ी सडक़ें, चौक नालियां

