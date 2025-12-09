महिलाओं ने बच्चे को अगवा कर कार से फेंका, रातभर झाड़ियों में छिपा रहा

परिजन के मुताबिक सफेद रंग की कार से दो महिलाएं आईं थीं। एक गाड़ी चला रही थी और दूसरी सीट पर बैठी थी। महिलाओं ने बच्चे से पंक्चर की दुकान का पता पूछा और बहाने से उसे कार में बैठा लिया। जैसे ही गाड़ी निमरानी से हाईवे पर पहुंची महिलाओं ने वाहन तेज गति से भगाना शुरू किया। बालक के शोर मचाने पर उसका मुंह दबाया और कार को खलघाट से धरमपुरी रोड की ओर ले जाया गया। बच्चा लगातार छटपटा कर छूटने की कोशिश कर रहा था। कुछ दूरी आगे पगारा फाटे के सुनसान मार्ग पर महिलाओं ने बालक को चलती गाड़ी से धक्का देकर बाहर रोड किनारे फेंक दिया, जिससे उसके हाथ-पैर व शरीर में गंभीर चोटें आईं।