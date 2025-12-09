9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

खरगोन

महिलाओं ने बच्चे को अगवा कर कार से फेंका, रातभर झाड़ियों में छिपा रहा

mp news: बिना नंबर प्लेट की सफेद रंग की कार से आईं दो महिलाएं 13 साल के लड़के को किडनैप कर ले गई थीं....।

खरगोन

image

Shailendra Sharma

Dec 09, 2025

khargone

boy kidnapped by women thrown from car (demo pic)

mp news: मध्यप्रदेश के खरगोन जिले में आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे से लगे ग्राम निमरानी के चीचली रोड स्थित टापरी अवार मोहल्ले में 13 साल के बच्चे के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया। परिवार के अनुसार लड़का घर के पास ही खेल रहा था तभी बिना नंबर प्लेट की एक सफेद रंग की कार से आईं दो महिलाओं ने उसे किडनैप कर लिया था। बाद में महिलाएं लड़के को चलती गाड़ी से फेंककर फरार हो गईं। पुलिस महिलाओं की तलाश कर रही है।

पंक्चर की दुकान का पता पूछा और…

परिजन के मुताबिक सफेद रंग की कार से दो महिलाएं आईं थीं। एक गाड़ी चला रही थी और दूसरी सीट पर बैठी थी। महिलाओं ने बच्चे से पंक्चर की दुकान का पता पूछा और बहाने से उसे कार में बैठा लिया। जैसे ही गाड़ी निमरानी से हाईवे पर पहुंची महिलाओं ने वाहन तेज गति से भगाना शुरू किया। बालक के शोर मचाने पर उसका मुंह दबाया और कार को खलघाट से धरमपुरी रोड की ओर ले जाया गया। बच्चा लगातार छटपटा कर छूटने की कोशिश कर रहा था। कुछ दूरी आगे पगारा फाटे के सुनसान मार्ग पर महिलाओं ने बालक को चलती गाड़ी से धक्का देकर बाहर रोड किनारे फेंक दिया, जिससे उसके हाथ-पैर व शरीर में गंभीर चोटें आईं।

रातभर झाड़ियों में छिपा रहा लड़का

घटना के बाद लड़का डर के चलते रातभर वहीं छुपा रहा। सुबह उसने राहगीरों को पूरी बात बताई, जिन्होंने उसके बड़े भाई को सूचना दी। परिजन मौके पर पहुंचे और बच्चे को घर लाकर खलटाका चौकी में जानकारी दी। मामले में पुलिस ने कहा, बालक के पिता ने आवेदन दिया है जिसके आधार पर मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Published on:

09 Dec 2025 09:35 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khargone / महिलाओं ने बच्चे को अगवा कर कार से फेंका, रातभर झाड़ियों में छिपा रहा

खरगोन

मध्य प्रदेश न्यूज़

