एमपी में 1 लाख रुपये के लिए पति ने पत्नी के प्राइवेट वीडियो किए वायरल

पीड़ित पत्नी ने अपनी शिकायत में बताया है कि शादी के वक्त पति ने दहेज में तीन लाख रुपये की मांग की थी। इसमें दो लाख रुपये दिए जा चुके हैं। शादी कर जब वो पति के घर आई तो पति ने विश्वास में लेकर उसके निजी पल के वीडियो बना लिए। इसके बाद इन्हीं वीडियो के आधार पर वो दहेज की बची रकम के लिए दबाव बना रहा था। बची रकम एक लाख रुपये नहीं मिले तो अब पति ने उसके प्राइवेट वीडियो वायरल कर दिए हैं।