9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

रीवा

एमपी में 1 लाख रुपये के लिए पति ने पत्नी के प्राइवेट वीडियो किए वायरल

mp news: पति के द्वारा प्राइवेट वीडियो वायरल करने की शिकायत लेकर थाने पहुंची पत्नी और दर्ज कराई FIR...।

रीवा

image

Shailendra Sharma

Dec 09, 2025

REWA

husband leaks wife private videos (प्रतीकात्मक तस्वीर)

mp news: मध्यप्रदेश के रीवा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है यहां एक व्यक्ति ने पति-पत्नी के रिश्ते की प्राइवेसी को तार-तार कर दिया। आरोपी व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी के प्राइवेट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए हैं जिसके कारण पत्नी की बदनामी हो रही है। जब इस बात का पता पत्नी को चला तो वो मंगलवार को पुलिस थाने पहुंची और पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरु कर दी है।

पत्नी के प्राइवेट वीडियो किए लीक

रीवा में महिला थाने में मंगलवार को एक महिला अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंची। महिला ने बताया कि उसके पति ने उसे बदनाम कर दिया है और बेडरूम में पति के साथ बिताए निजी पलों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए हैं। पीड़िता के मुताबिक उसकी शादी 10 मई 2025 को हुई थी। महिला थाना प्रभारी कल्याणी पाल ने बताया कि महिला की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर मामला जांच में ले लिया गया है।

पति दहेज के लिए बना रहा था दबाव

पीड़ित पत्नी ने अपनी शिकायत में बताया है कि शादी के वक्त पति ने दहेज में तीन लाख रुपये की मांग की थी। इसमें दो लाख रुपये दिए जा चुके हैं। शादी कर जब वो पति के घर आई तो पति ने विश्वास में लेकर उसके निजी पल के वीडियो बना लिए। इसके बाद इन्हीं वीडियो के आधार पर वो दहेज की बची रकम के लिए दबाव बना रहा था। बची रकम एक लाख रुपये नहीं मिले तो अब पति ने उसके प्राइवेट वीडियो वायरल कर दिए हैं।

रीवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

