एमपी में आलीशान घर में मिली महिला की बिना कपड़ों की लाश

mp news: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में एक घर से महिला की निर्वस्त्र हालत में लाश मिलने से हड़कंप मच गया। शव करीब 4-5 दिन पुराना बताया जा रहा है। महिला घर में अकेली रहती थी और घर में चहल-पहल न होने के कारण पड़ोसियों ने पुलिस को सोमवार रात को सूचना दी थी। पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई थी घर में बदबू आ रही थी और महिला की निर्वस्त्र हालत में लाश पड़ी हुई थी। पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।