एमपी में आलीशान घर में मिली महिला की बिना कपड़ों की लाश

woman nude dead body found luxury house
mp news: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में एक घर से महिला की निर्वस्त्र हालत में लाश मिलने से हड़कंप मच गया। शव करीब 4-5 दिन पुराना बताया जा रहा है। महिला घर में अकेली रहती थी और घर में चहल-पहल न होने के कारण पड़ोसियों ने पुलिस को सोमवार रात को सूचना दी थी। पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई थी घर में बदबू आ रही थी और महिला की निर्वस्त्र हालत में लाश पड़ी हुई थी। पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।
ग्वालियर शहर के सिटी सेंटर इलाके में आलीशान मकान में रहने वाली अनिता शर्मा (61 वर्ष) की उनके ही घर में निर्वस्त्र हालत में लाश मिली है। अनिता के पति सीएमएचओ के पद पर कार्यरत थे और उनकी मौत हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक अनिता के दो बच्चे हैं जिनमें बेटा पुणे में रहता है और बेटी बेंगलुरु में जॉब करती है। अनिता घर में अकेली ही रहतीं थी, पिछले चार-पांच दिनों से घर में किसी भी प्रकार की चहल कदमी नहीं दिखी तो पड़ोसियों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी।
पुलिस घर पहुंची और अनिता के रिश्तेदारों को सूचना देकर बुलाया। इसके बाद पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़ा और अंदर दाखिल हुई तो पूरे घर में बदबू आ रही थी। पहली मंजिल पर बने बाथरूम के पास अनिता का शव बिना कपड़ों के पड़ा था। अनिता की नाक और मुंह से खून निकला था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरु कर दी है। बताया गया है कि घर के सभी दरवाजे अंदर से बंद थे जिसके कारण पुलिस को घर में दाखिल होने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी।
