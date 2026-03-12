राजस्थान पुलिस को खराब भोजन, बिगड़ रही तबीयत!

ग्वालियर. पुलिस ट्रेनिंग स्कूल (पीटीएस) तिघरा में प्रशिक्षण लेने आए राजस्थान के नवआरक्षकों ने खराब खाना दिए जाने के आरोप लगाए हैं। रंगरूटों का कहना है कि खाने की गुणवत्ता खराब होने से उनकी तबीयत भी बिगड़ रही है। इस संबंध में उन्होंने पीटीएस अधिकारियों से लेकर राजस्थान पुलिस मुख्यालय तक शिकायत की है। हालांकि पीटीएस के अधिकारी इन आरोपों को निराधार बताते हुए इसे कुछ नवआरक्षकों की चाल बता रहे हैं। मध्यप्रदेश पुलिस की ट्रेनिंग व्यवस्था को बेहतर मानते हुए पहली बार राजस्थान पुलिस ने अपने 1080 नवआरक्षकों को प्रशिक्षण के लिए पीटीएस तिघरा भेजा है। यहां उन्हें कानून की पढ़ाई के साथ शारीरिक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। पिछले दो दिनों से कुछ नवआरक्षकों ने मैस में मिलने वाले खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठाकर हंगामा कर दिया। उन्होंने मैस इंचार्ज कमांडर अजय शर्मा पर खराब खाना परोसने और उसकी वजह से तबीयत खराब होने के आरोप लगाए हैं। कुछ नवआरक्षकों ने राजस्थान में अपने परिजनों और परिचितों को फोन कर बताया कि उन्होंने मंगलवार शाम और बुधवार सुबह खाना नहीं खाया। इन शिकायतों के बाद राजस्थान पुलिस ने मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय और पीटीएस तिघरा के अधिकारियों से जानकारी ली।