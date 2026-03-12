12 दिन बाद मिला लापता बालक, मेले में घूमता मिला

ग्वालियर. 12 दिन पहले घर से गायब हुआ 10 साल का लड़का आखिरकार मेले में घूमता हुआ मिल गया। उसे तलाशने के लिए 24 पुलिसकर्मियों की टीम अलग-अलग शहरों और तीर्थस्थलों तक खोजबीन कर रही थी। दिलचस्प बात यह रही कि जिस समय लड़का मिला, उसी दौरान महाराजपुरा थाने का एक हवलदार ऋषिकेश की कोतवाली में उसका फोटो चस्पा कर रहा था।