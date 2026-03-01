कक्षा 1 व 2 के बच्चों का अब डिजिटल इम्तिहान, शिक्षक ऐप पर होगा एसए-3 मूल्यांकन

पीएमश्री स्कूलों के अलावा अन्य सरकारी स्कूलों के लिए आरएससीईआरटी की ओर से तैयार प्रश्नपत्र शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। पीएमश्री स्कूलों के मामले में ऐप पर फीड किया गया डेटा सीधे मुख्य पोर्टल पर प्रदर्शित होगा। इससे शिक्षकों को अलग से मैन्युअल प्रविष्टि नहीं करनी पड़ेगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि फाइनल सबमिशन के बाद अंकों या डेटा में किसी भी प्रकार का सुधार संभव नहीं होगा।