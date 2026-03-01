शिक्षा विभाग का अल्टीमेटम: 24 मार्च से पहले जारी होगा 5वीं-8वीं बोर्ड का रिजल्ट, लापरवाही पर होगी कार्रवाई

राजस्थान में 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षाओं (प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन और प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण-पत्र) का परिणाम 24 मार्च से पहले घोषित किया जाएगा। इसे लेकर प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग, के निदेशक सीताराम जाट ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। कॉपियों के मूल्यांकन और अंकों की ऑनलाइन फीडिंग में सुस्ती बरतने वाले मूल्यांकन केंद्रों पर निदेशालय ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि किसी भी विद्यार्थी का परिणाम अटका, तो इसके लिए सीधे तौर पर संबंधित केंद्राधीक्षक, सीबीईओ और डाइट प्राचार्य जिम्मेदार होंगे और उन पर कार्रवाई की जाएगी।कई केंद्रों पर काम अधूरा, 16 मार्च है डेडलाइन