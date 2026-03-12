हाईकोर्ट सख्त: महिला के ‘ससुराल’ में रहने पर सुनाया अहम फैसला, पति-ससुर को चेतावनी

मामले को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने महिला, उसके पति और अन्य पक्षों को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान प्रियंका राठौर ने अदालत को बताया कि उसके पति और ससुर अक्सर उसे परेशान करते हैं। उसने यह भी बताया कि एक बार उसके पति ने उसे सीढ़ियों से धक्का देने की कोशिश की थी। हालांकि महिला ने यह भी कहा कि उसकी शादी से एक आठ वर्षीय बेटा है और वह अपने परिवार को टूटने से बचाना चाहती है। इसी कारण वह फिलहाल ससुराल में रहकर विवाद सुलझाने का एक मौका देना चाहती है।