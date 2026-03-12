रेलवे ने बदला नियम… प्लेटफार्म पर नलों में आने लगा ठंडा पानी, वाटर कूलर होने लगे सही

ग्वालियर . रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। पिछले कई दिनों से तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होने के बावजूद प्लेटफार्म पर नलों से ठंडा पानी नहीं मिल पा रहा था। इस समस्या के बाद रेलवे ने स्टेशन पर वाटर कूलर और नलों में ठंडा पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था शुरू कर दी है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह बदलाव यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। आम तौर पर एक अप्रैल से ही प्लेटफार्म पर ठंडा पानी की शुरूआत होती है। लेकिन इस बार अधिक गर्मी और पत्रिका में प्रकाशित खबर स्टेशन पर पानी संकट: नल घटे, बोतल की बिक्री बढ़ी को देखते हुए रेलवे ने इस सुविधा को समय से पहले शुरू करने का निर्णय लिया। इससे अब ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्री गर्मी से परेशान नहीं होंगे और आसानी से ठंडा पानी पी सकेंगे। यात्रियों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि यह सुविधा लंबे समय से आवश्यक थी और स्टेशन पर यात्रा का अनुभव अब काफी आरामदायक हो गया है।