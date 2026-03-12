12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

25-30 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र बना दिए, छात्र परेशान, कॉलेजों ने जताई आपत्ति

जीवाजी विवि के फैसले पर नाराजगी

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rahul Adityarai Shrivastava

Mar 12, 2026

25-30 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र बना दिए, कॉलेजों ने जताई आपत्ति

25-30 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र बना दिए, कॉलेजों ने जताई आपत्ति

ग्वालियर . जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक द्वितीय और तृतीय वर्ष की परीक्षाओं के लिए बनाए गए परीक्षा केंद्रों को लेकर मुरैना जिले के भीद कई कॉलेजों में नाराजगी है। कॉलेज संचालकों ने परीक्षा नियंत्रक को आपत्तियां भेजते हुए मांग की है कि नजदीकी कॉलेजों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए, ताकि छात्र-छात्राओं को अनावश्यक दूरी तय न करनी पड़े।
बानमोर के पंडित नेहरू कॉलेज ने आपत्ति जताई है। विश्वविद्यालय ने इसका परीक्षा केंद्र पास के शासकीय महाविद्यालय बानमोर की जगह डॉ. भगवत सहाय महाविद्यालय ग्वालियर बना दिया है, जो करीब 25 किलोमीटर दूर है और जिला भी अलग है। कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि जब बानमोर में ही सरकारी कॉलेज मौजूद है तो छात्रों को दूसरे जिले में क्यों भेजा जा रहा है। इसी तरह एसबीडी आट््र्स एंड साइंस कॉलेज नगरा पोरसा का परीक्षा केंद्र 34 किलोमीटर दूर अंबाह पीजी कॉलेज बना दिया गया है, जबकि कॉलेज से 6 किलोमीटर दूर शासकीय महाविद्यालय रजौधा और 18 किलोमीटर दूर शासकीय महाविद्यालय पोरसा उपलब्ध हैं।
आरवीएस कॉलेज पोरसा का परीक्षा केंद्र भी अंबाह पीजी कॉलेज तय कर दिया गया है, जबकि पोरसा में ही शासकीय कॉलेज मौजूद है। कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि दो निजी कॉलेजों के कुल करीब 35 विद्यार्थियों की ही परीक्षा होनी है, इसलिए परीक्षा केंद्र पोरसा या रजौधा में बनाया जा सकता है। स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस महाविद्यालय मुरैना का केंद्र भी 10 किलोमीटर दूर शासकीय लॉ कॉलेज मुरैना कर दिया गया है, जबकि महज 1 किलोमीटर दूरी पर शासकीय कन्या महाविद्यालय और ऋषि गालव कॉलेज हैं। कॉलेज संचालकों का कहना है कि दूर केंद्र बनाने से छात्राओं को परेशानी होगी। इसलिए विश्वविद्यालय को छात्रों के हित में परीक्षा केंद्रों की दोबारा समीक्षा करनी चाहिए।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

12 Mar 2026 05:50 pm

Published on:

12 Mar 2026 05:49 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / 25-30 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र बना दिए, छात्र परेशान, कॉलेजों ने जताई आपत्ति

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

चार महीने बाद कूनो लौट गया चीता, ग्वालियर वन मंडल अब चीतों से खाली

ग्वालियर

ग्वालियर पीटीएस में ले रहे हैं ट्रेनिंग : नवआरक्षकों ने राजस्थान पुलिस मुख्यालय तक की शिकायत, पीटीएस ने आरोप नकारे

ग्वालियर

हाईकोर्ट सख्त: महिला के ‘ससुराल’ में रहने पर सुनाया अहम फैसला, पति-ससुर को चेतावनी

Gwalior Bench of the High Court
ग्वालियर

12 दिन बाद मिला लापता बालक, मेले में घूमता मिला

घर से दो हजार रुपए लेकर निकला था, 24 पुलिसकर्मी कर रहे थे तलाश
समाचार

रेलवे ने बदला नियम… प्लेटफार्म पर नलों में आने लगा ठंडा पानी, वाटर कूलर होने लगे सही

समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.