चार महीने बाद कूनो लौट गया चीता, ग्वालियर वन मंडल अब चीतों से खाली

यह चीता लंबे समय से ग्वालियर वन मंडल के विभिन्न इलाकों में नजर आ रहा था। कई बार ग्रामीणों और वनकर्मियों को उसकी मौजूदगी के संकेत मिले थे, जिसके बाद वन विभाग लगातार उसकी निगरानी कर रहा था। चीते की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ट्रैङ्क्षकग टीम भी सक्रिय थी। वन विभाग ने निगरानी के लिए दो टीमों में वन रक्षक और चौकीदारों की ड्यूटी लगाई थी। अब चीते के कूनो की ओर लौट जाने के बाद इस निगरानी में लगे आठ कर्मचारी इस जिम्मेदारी से मुक्त हो गए हैं।