12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

चार महीने बाद कूनो लौट गया चीता, ग्वालियर वन मंडल अब चीतों से खाली

ग्वालियर. करीब चार महीने से ग्वालियर वन मंडल के जंगलों में घूम रहा चीता आखिरकार कूनो नेशनल पार्क पहुंच गया है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार होली के आसपास यह चीता ग्वालियर क्षेत्र से निकलकर कूनो की ओर बढ़ा था और अब उसकी लोकेशन कूनो क्षेत्र में दर्ज की गई है। इसके साथ ही [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rizwan Khan

Mar 12, 2026

ग्वालियर. करीब चार महीने से ग्वालियर वन मंडल के जंगलों में घूम रहा चीता आखिरकार कूनो नेशनल पार्क पहुंच गया है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार होली के आसपास यह चीता ग्वालियर क्षेत्र से निकलकर कूनो की ओर बढ़ा था और अब उसकी लोकेशन कूनो क्षेत्र में दर्ज की गई है। इसके साथ ही फिलहाल ग्वालियर वन मंडल में एक भी चीता नहीं बचा है।

यह चीता लंबे समय से ग्वालियर वन मंडल के विभिन्न इलाकों में नजर आ रहा था। कई बार ग्रामीणों और वनकर्मियों को उसकी मौजूदगी के संकेत मिले थे, जिसके बाद वन विभाग लगातार उसकी निगरानी कर रहा था। चीते की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ट्रैङ्क्षकग टीम भी सक्रिय थी। वन विभाग ने निगरानी के लिए दो टीमों में वन रक्षक और चौकीदारों की ड्यूटी लगाई थी। अब चीते के कूनो की ओर लौट जाने के बाद इस निगरानी में लगे आठ कर्मचारी इस जिम्मेदारी से मुक्त हो गए हैं।

इन क्षेत्रों में रहा सक्रिय

यह चीता कूनो से निकलकर पोहरी होते हुए शिवपुरी से ग्वालियर की सीमा में प्रवेश कर गया था। इस दौरान वह करई, सियावरी, आरोन, सिमरिया, बरई पनिहार, लखनपुरा चौकी, राय का आश्रम और चंदुपुरा क्षेत्र के जंगलों में घूमता रहा। इस अवधि में उसने कई स्थानों पर बकरी और अन्य जंगली जानवरों का शिकार भी किया।

वन विभाग के अनुसार इन दिनों चीता ग्वालियर वन मंडल से निकलकर कूनो की ओर चला गया है। इस वजह से फिलहाल ग्वालियर वन मंडल के जंगलों में किसी भी चीते की मौजूदगी नहीं है।

  • मुकेश पटेल, डीएफओ

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

12 Mar 2026 05:59 pm

Published on:

12 Mar 2026 05:58 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / चार महीने बाद कूनो लौट गया चीता, ग्वालियर वन मंडल अब चीतों से खाली

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ग्वालियर पीटीएस में ले रहे हैं ट्रेनिंग : नवआरक्षकों ने राजस्थान पुलिस मुख्यालय तक की शिकायत, पीटीएस ने आरोप नकारे

ग्वालियर

25-30 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र बना दिए, छात्र परेशान, कॉलेजों ने जताई आपत्ति

25-30 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र बना दिए, कॉलेजों ने जताई आपत्ति
ग्वालियर

हाईकोर्ट सख्त: महिला के ‘ससुराल’ में रहने पर सुनाया अहम फैसला, पति-ससुर को चेतावनी

Gwalior Bench of the High Court
ग्वालियर

12 दिन बाद मिला लापता बालक, मेले में घूमता मिला

घर से दो हजार रुपए लेकर निकला था, 24 पुलिसकर्मी कर रहे थे तलाश
समाचार

रेलवे ने बदला नियम… प्लेटफार्म पर नलों में आने लगा ठंडा पानी, वाटर कूलर होने लगे सही

समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.