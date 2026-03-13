लाडली बहना योजना से कट गए कई नाम, आज 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं के खातों में आएंगे 1500

Ladli Behna Yojana: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार 13 मार्च को जिले के घाटीगांव स्थित शबरी माता मंदिर परिसर में आयोजित लाड़ली बहना सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में लाड़ली बहना योजना की 34वीं किस्त के रूप में 1836 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित करेंगे।