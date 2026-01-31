3 हजार करोड़ से चमकेगा एमपी का यह शहर, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

Chitrakoot Dham - मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को गुढ़ के बाबा भैरवनाथ लोक और 17.13 करोड़ लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने अनेक घोषणाएं भी कीं। सीएम मोहन यादव ने भैरवनाथ मंदिर प्रांगण में पुलिस चौकी बनाने, भैरवनाथ सरोवर, तीर्थ यात्री विश्राम गृह और नई गौशाला बनाने की घोषणा की। उन्होंने गुढ़ में 100 एकड़ में नया औद्योगिक क्षेत्र बनाने का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि विंध्य की धरती पर उद्योग लगाने के लिए देशभर के निवेशक आ रहे हैं। उन्होंने विंध्य को सनातन, संस्कृति और धर्म का क्षेत्र बताते हुए चित्रकूट धाम को भव्य और दिव्य रूप देने का राज्य सरकार का संकल्प दोहराया। सीएम मोहन यादव ने इसके लिए बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि चित्रकूट धाम Chitrakoot Dham में तीन हजार करोड़ रुपए के विकास कार्य किए जाएंगे।