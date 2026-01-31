3 हजार करोड़ से चमकेगा एमपी का यह शहर, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

Chitrakoot Dham to shine with a 3000 crore rupees project- Demo Pic
Chitrakoot Dham - मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को गुढ़ के बाबा भैरवनाथ लोक और 17.13 करोड़ लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने अनेक घोषणाएं भी कीं। सीएम मोहन यादव ने भैरवनाथ मंदिर प्रांगण में पुलिस चौकी बनाने, भैरवनाथ सरोवर, तीर्थ यात्री विश्राम गृह और नई गौशाला बनाने की घोषणा की। उन्होंने गुढ़ में 100 एकड़ में नया औद्योगिक क्षेत्र बनाने का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि विंध्य की धरती पर उद्योग लगाने के लिए देशभर के निवेशक आ रहे हैं। उन्होंने विंध्य को सनातन, संस्कृति और धर्म का क्षेत्र बताते हुए चित्रकूट धाम को भव्य और दिव्य रूप देने का राज्य सरकार का संकल्प दोहराया। सीएम मोहन यादव ने इसके लिए बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि चित्रकूट धाम Chitrakoot Dham में तीन हजार करोड़ रुपए के विकास कार्य किए जाएंगे।
रीवा जिले के गुढ़ विधानसभा क्षेत्र के बाबा भैरवनाथ मंदिर परिसर में आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्व-सहायता समूह की महिलाओं को 2 करोड़ रुपए के हितलाभ वितरित किए। डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजनांतर्गत डेयरी शुरू करने के लिए जरूरी राशि के चेक हितग्राही को सौंपे। मेधावी विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र भी प्रदान किए गए।
लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार विरासत का संरक्षण करते हुए धार्मिक पर्यटन में नए आयाम स्थापित कर रही है। उज्जैन में बाबा महाकाल के महालोक, मंदसौर में भगवान श्रीपशुपतिनाथ लोक, ओरछा में राजा श्रीराम लोक और चित्रकूट धाम सहित 13 भव्य लोक आकार ले रहे हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि विंध्य क्षेत्र के रीवांचल की पवित्रता ऐसी है कि भगवान श्रीराम ने अयोध्या छोड़ने के बाद अपने जीवन के महत्वपूर्ण 11 वर्ष से अधिक का समय चित्रकूट में बिताया। उन्होंने चित्रकूट धाम Chitrakoot Dham को भव्य और दिव्य रूप प्रदान करने का मध्यप्रदेश सरकार का संकल्प दोहराया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि इसके लिए यहां तीन हजार करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्य किए जाएंगे। उन्होंने चित्रकूट धाम Chitrakoot Dham के विकास के लिए आगे भी समुचित राशि देने की बात कही।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बाबा भैरवनाथ मंदिर के नए भवन सहित 17 करोड़ 13 लाख लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि भगवान भैरवनाथ मंदिर प्रांगण में विकास कार्यों के लिए 2 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। मंदिर प्रांगण में पुलिस चौकी और भैरवनाथ सरोवर का निर्माण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुढ़ में तीर्थयात्रियों के लिए विश्राम गृह और नई गौशाला बनाए जाने की भी घोषणा की। उन्होंने युवाओं के रोजगार के लिए गुढ़ क्षेत्र में 100 एकड़ का नया औद्योगिक क्षेत्र बनाने की महत्वपूर्ण घोषणा की।
उप-मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि रीवा में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित हुई। अब देशभर के निवेशक अपने उद्योग लगाने के लिए विंध्य की धरती पर आ रहे हैं। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। क्षेत्रीय सांसद जर्नादन मिश्र ने कहा कि राज्य सरकार भैरव बाबा की कृपा से प्रदेश से गरीबी, बेरोजगारी खत्म कर रही है। राज्य के अनेक जिलों को सिंचाई परियोजनाओं के साथ औद्योगिक क्षेत्र की सौगात मिल रही है। स्थानीय विधायक नागेंद्र सिंह ने कहा कि गुढ़ के मंदिर में विराजमान भगवान भैरवनाथ की प्रतिमा अद्भुत है। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव के विशेष सहयोग और मार्गदर्शन से भैरवनाथ मंदिर परिसर में विकास कार्यों को मूर्त रूप देना संभव हो पाया है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भैरव बाबा का विधिवत पूजन-अर्चन व हवन भी किया। उन्होंने मंदिर परिसर में ध्वज का आरोहण किया व परिसर में त्रिवेणी बरगद, पीपल एवं नीम के पौधे रोपे। 51 बटुकों ने वैदिक मंत्रोच्चार कर वातावरण को गरिमा और धर्ममय बनाया।
