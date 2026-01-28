भाजपा विधायक को किसका डर? 20 दिन से कहीं लापता, खुद को बताया असुरक्षित, परिवार से भी घर में रहने को बोले

भाजपा विधायक को किसका डर? (Photo Source- Patrika)
BJP MLA Pradeep Patel :मध्य प्रदेश के रीवा जिले से अलग हुए मऊगंज से भाजपा विधायक प्रदीप पटेल अक्सर अपने कामों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इन दिनों वो बिना कुछ किए ही चर्चा में आ गए हैं। बीते कई दिनों से क्षेत्र के लोगों से दूरी बनाए विधायक पटेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में वो अपने परिवार के सदस्यों से मोबाइल पर बात करते हुए खौफ में दिखाए दे रहे हैं।
सामने आए वीडियो में वो अपने परिवार के सदस्यों से कहने नजरर आ रहे हैं कि, घर पर ही रहना, बाहर बिल्कुल न निकलना। कोई अचानक से आए और घंटी बजाए तो सीधे दरवाजा नहीं खोलना। घर में अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो आनलाइन मंगवा लेना, पर अकेले बाहर नहीं निकलना। इस दौरान वो ये भी कहते दिख रहे हैं कि, अपने सेवा कार्य पहले की तरह जारी रहेंगे, लोगों की समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचाते रहना। कार्यकर्ताओं से भी कहना कि कोई आक्रोश में नहीं आएं, किसी तरह का विवाद नहीं करना। परिवार के सदस्य ने फोन पर ये भी कहा कि लोग पूछ रहे हैं कि विधायक जी कहां हैं, जब वो ही सुरक्षित नहीं हैं तो जनता का क्या होगा? इस पर विधायक पटेल ने कहा कि, मेरे पास भी लोगों के फोन आ रहे हैं लेकिन सबको नहीं बता सकता। अधिकारी बुलाएं तो बैठक में चले जाना।
परिवार के किसी अर्जुन नाम के सदस्य से बात करते हुए विधायक प्रदीप पटेल ये भी कहते हैं कि, इलाके में अब मेरा जाना न के बराबर होगा। तीन साल तक ऐसे ही बिताना है, उसके बाद क्या करना है सोचा जाएगा। विधायक का ये वीडियो वायरल होने के बाद कार्यकर्ता भी असमंजस में पड़े हुए हैं।
मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल बीते 5 जनवरी के बाद से अपने में नहीं दिखे हैं। 3 जनवरी की रात मऊगंज में भूमि विवाद के एक मामले में मौके पर पहुंचे थे, जहां कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि, वो एक पक्ष की तरफ से कब्जा करवाने आए हैं। इस दौरान नारेबाजी और विधायक को घेरा गया था, जहां से किसी तरह वो बचकर निकले। इसके बाद विधायक ने आरोप लगाया कि, मऊगंज में मूसा गैंग सक्रिय है, उससे जान को खतरा है। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से भी वो कर चुके हैं, लेकिन सीएम से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलने के चलते मोबाइल नंबर बंद कर विधायक किसी अज्ञात स्थान पर चले गए हैं। इस बीच उनका एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें खौफ के साथ परिवार के सदस्यों से बात करते नजर आए हैं।
