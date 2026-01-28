भाजपा विधायक को किसका डर? 20 दिन से कहीं लापता, खुद को बताया असुरक्षित, परिवार से भी घर में रहने को बोले

सामने आए वीडियो में वो अपने परिवार के सदस्यों से कहने नजरर आ रहे हैं कि, घर पर ही रहना, बाहर बिल्कुल न निकलना। कोई अचानक से आए और घंटी बजाए तो सीधे दरवाजा नहीं खोलना। घर में अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो आनलाइन मंगवा लेना, पर अकेले बाहर नहीं निकलना। इस दौरान वो ये भी कहते दिख रहे हैं कि, अपने सेवा कार्य पहले की तरह जारी रहेंगे, लोगों की समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचाते रहना। कार्यकर्ताओं से भी कहना कि कोई आक्रोश में नहीं आएं, किसी तरह का विवाद नहीं करना। परिवार के सदस्य ने फोन पर ये भी कहा कि लोग पूछ रहे हैं कि विधायक जी कहां हैं, जब वो ही सुरक्षित नहीं हैं तो जनता का क्या होगा? इस पर विधायक पटेल ने कहा कि, मेरे पास भी लोगों के फोन आ रहे हैं लेकिन सबको नहीं बता सकता। अधिकारी बुलाएं तो बैठक में चले जाना।