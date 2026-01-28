28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रीवा

भाजपा विधायक को किसका डर? 20 दिन से कहीं लापता, खुद को बताया असुरक्षित, परिवार से भी घर में रहने को बोले

BJP MLA Pradeep Patel : गुजरे 20 दिन से लापता मऊगंज से भाजपा विधायक प्रदीप पटेल इन दिनों खौफ के साए मेंहैं। इसकी बानगी एक वीडियो से बयां हुई है, जिसमें वो खुद को असुरक्षित बता रहे हैं। वीडियो में वो परिवार के सदस्य से भी घर में रहने का कहते दिख रहे हैं।

2 min read
Google source verification

रीवा

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 28, 2026

BJP MLA Pradeep Patel

भाजपा विधायक को किसका डर? (Photo Source- Patrika)

BJP MLA Pradeep Patel :मध्य प्रदेश के रीवा जिले से अलग हुए मऊगंज से भाजपा विधायक प्रदीप पटेल अक्सर अपने कामों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इन दिनों वो बिना कुछ किए ही चर्चा में आ गए हैं। बीते कई दिनों से क्षेत्र के लोगों से दूरी बनाए विधायक पटेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में वो अपने परिवार के सदस्यों से मोबाइल पर बात करते हुए खौफ में दिखाए दे रहे हैं।

सामने आए वीडियो में वो अपने परिवार के सदस्यों से कहने नजरर आ रहे हैं कि, घर पर ही रहना, बाहर बिल्कुल न निकलना। कोई अचानक से आए और घंटी बजाए तो सीधे दरवाजा नहीं खोलना। घर में अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो आनलाइन मंगवा लेना, पर अकेले बाहर नहीं निकलना। इस दौरान वो ये भी कहते दिख रहे हैं कि, अपने सेवा कार्य पहले की तरह जारी रहेंगे, लोगों की समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचाते रहना। कार्यकर्ताओं से भी कहना कि कोई आक्रोश में नहीं आएं, किसी तरह का विवाद नहीं करना। परिवार के सदस्य ने फोन पर ये भी कहा कि लोग पूछ रहे हैं कि विधायक जी कहां हैं, जब वो ही सुरक्षित नहीं हैं तो जनता का क्या होगा? इस पर विधायक पटेल ने कहा कि, मेरे पास भी लोगों के फोन आ रहे हैं लेकिन सबको नहीं बता सकता। अधिकारी बुलाएं तो बैठक में चले जाना।

'तीन साल ऐसे ही बिताना है'

परिवार के किसी अर्जुन नाम के सदस्य से बात करते हुए विधायक प्रदीप पटेल ये भी कहते हैं कि, इलाके में अब मेरा जाना न के बराबर होगा। तीन साल तक ऐसे ही बिताना है, उसके बाद क्या करना है सोचा जाएगा। विधायक का ये वीडियो वायरल होने के बाद कार्यकर्ता भी असमंजस में पड़े हुए हैं।

5 जनवरी से लापका हैं विधायक

मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल बीते 5 जनवरी के बाद से अपने में नहीं दिखे हैं। 3 जनवरी की रात मऊगंज में भूमि विवाद के एक मामले में मौके पर पहुंचे थे, जहां कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि, वो एक पक्ष की तरफ से कब्जा करवाने आए हैं। इस दौरान नारेबाजी और विधायक को घेरा गया था, जहां से किसी तरह वो बचकर निकले। इसके बाद विधायक ने आरोप लगाया कि, मऊगंज में मूसा गैंग सक्रिय है, उससे जान को खतरा है। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से भी वो कर चुके हैं, लेकिन सीएम से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलने के चलते मोबाइल नंबर बंद कर विधायक किसी अज्ञात स्थान पर चले गए हैं। इस बीच उनका एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें खौफ के साथ परिवार के सदस्यों से बात करते नजर आए हैं।

ये भी पढ़ें

दिव्यांग शख्स ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया से लगाई थी बैटरी वाली ट्राई साइकिल की गुहार, उमंग सिंघार ने दिला दी
शिवपुरी
MP News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Jan 2026 01:19 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / भाजपा विधायक को किसका डर? 20 दिन से कहीं लापता, खुद को बताया असुरक्षित, परिवार से भी घर में रहने को बोले

बड़ी खबरें

View All

रीवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भाजपा विधायक के जन्मदिन पर हंगामा! बदमाश बोले- जनता के पैसों से गुलछर्रे उड़ाते हो विधायक जी?

रीवा

एमपी में साइकिल से जा रहे शख्स से मांगे पैसे, न देने पर बाइक में बांधकर घसीटा; हालत नाजुक

रीवा

20 दिन से गायब है विधायक, इस गैंग ने दी थी जान से मारने की धमकी

MP News mauganj mla missing for 20 days after death threat from musa gang
रीवा

एमपी में सरकार को किडनी बेचने का प्रस्ताव, युवक ने शुरू की भूख हड़ताल

rewa
रीवा

एमपी में बड़ी पहल, गौ कथा और प्राकृतिक खेती पर कथा करा रही सरकार

प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक कथा होगी
रीवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.