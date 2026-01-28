दिव्यांग शख्स ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया से लगाई थी बैटरी वाली ट्राई साइकिल की गुहार, उमंग सिंघार ने दिला दी

इसे लेकर दिव्यांग ने कलेक्ट्रेट में जमकर हंगामा करते हुए प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया, साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से ट्राइसाइकिल दिलाने की गुहार लगाई थी। दिव्यांग का कहना था कि, उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। उसे 2 साल से चक्कर लगवाए जा रहे हैं, जबकि वो बैटरी वाली ट्राई साइकिल से अपना रोजगार करना चाहता है। लेकिन, जब उसकी मांग नहीं सुनी गई तो कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने उसे बैटरी वाली ट्राई साइकिल दिला दी। मोबाइल पर वीडियो कॉल के जरिए उन्होंने दिव्यांग से बातचीत भी की।